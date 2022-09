Anche Skoda approda nel mondo delle hypercar, col concept Vision GT. Si tratta di una monoposto ispirata alla Skoda 1100 OCH. Dopo il recente annuncio di Porsche e del nuovo concept Vision GT Spyder, anche la casa boema presenta la sua futuristica vettura da corsa. Il nome certamente fa pensare anche al videogioco Gran Turismo, sebbene non ci siano state comunicazioni ufficiali da parte dell’Azienda circa la possibilità che il nuovo concept venga reso disponibile per il celebre gioco.

I designer della casa automobilistica natia della Repubblica Ceca, hanno dichiarato di aver preso ispirazione dallo storico modello 1100 OHC del 1957, dal quale la Vision GT eredita il colore rosso vivo e l’assenza del tetto. Il nuovo concept è però pensato come una monoposto nel quale il pilota trova spazio al centro dell’abitacolo, il cui sedile, sospeso in modo flessibile, è stato concepito per compensare le forze di accelerazione. Il volante in carbonio è sovrastato da una piccola barra che funge da parabrezza. Per quanto riguarda la strumentazione, le informazioni più importanti verranno proiettate direttamente sulla visiera del casco del pilota, proprio come un head-up display.

L’estetica rimanda alle attuali auto di Formula E, con linee tese e spigoli vivi. Dotata di una aerodinamica attiva, promette una guida ottimale in ogni situazione. Sul frontale e sul posteriore è possibile notare il nuovo lettering Škoda. Non sono state però rilasciate informazioni tecniche dettagliate, oltre al fatto che si tratterà di un veicolo totalmente elettrico.



Škoda Vision GT

La Vision GT si inserisce nella tradizione della serie “Icons Get a Makeover”, che comprende modelli iconici del marchio, quali Škoda 130 RS, Felicia e Rapid Monte Carlo.

Lo studio di questa vettura è attualmente esposto alla mostra “Design and Transformation” organizzata e inserita nel programma a sostegno dell’attuale presidenza della Repubblica Ceca nell’Unione Europea.

Lo scopo della mostra è la presentazione di prodotti e di studi di design realizzati tra il 1990 e il 2020, ed è ospitata presso il Design Museum di Bruxelles: Sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023.