Fino a poco tempo fa, interessanti concept car restavano soltanto un progetto, un’idea. Ma oggi capita che si verifichino delle eccezioni a questa regola, assai frustrante per gli appassionati di auto di tutto il mondo. Dalla collaborazione tra i vari produttori automobilistici e Polyphony Digital, azienda sviluppatrice del gioco Gran Turismo, nascono le Vision Gran Turismo, auto immaginarie sviluppate per l’omonima serie di videogiochi.

Questa iniziativa ha dato vita ad alcune fantastiche e folli hypercar digitali di ogni marchio, tra cui Audi, Lamborghini, Porsche e Jaguar; ma non mancano neppure stravaganti progetti da parte di Daihatsu, Peugeot e Honda. Praticamente ogni marchio ne ha sviluppata una propria, e anche Suzuki si è cimentata in questo esercizio di stile con la innovativa Vision GT. Ad alzare ulteriormente il livello ci sta pensando Porsche, con la sua seconda hypercar, la Vision GT Spyder. Si tratta di una variante spider e monoposto della Vision Gran Turismo, presentata la scorso anno. L’annuncio è arrivato attraverso l’account Twitter ufficiale della casa di Stoccarda. Seppur molto esclusiva, per guidarla è necessario soltanto possedere una copia di Gran Turismo 7 ed attendere il 29 settembre, data di rilascio del nuovo modello.

Vision GT Spyder

Non sono state comunicate le specifiche tecniche, che possiamo ipotizzare essere le stesse del concept originario. Si tratterebbe quindi di una hypercar totalmente elettrica, a trazione integrale e con una potenza di 1.300 cavalli. Se le prestazioni resteranno invariate rispetto alla coupé, raggiungerà i 100 km/h in 2,1 secondi. Si tratta soltanto di dati teorici, perché l’auto non esiste e non sembra che Porsche voglia seguire le orme della McLaren, che ha invece realizzato ben 25 esemplari della Solus GT, nata anche lei come hypercar e adesso disponibile anche per la pista reale.

Dalle immagini rilasciate, scopriamo che la Vision GT Spyder ha una audace livrea con una striscia passante sul lato dove solitamente è presente il passeggero, recante la scritta Porsche in grassetto, mentre sulla fiancata notiamo il numero “72”, forse come citazione al primo modello di Porsche 911 RS 2.7 oppure in omaggio all’anno di fondazione dello Studio F.A. Porsche.

Vision GT Spyder

Le probabilità che questa vettura venga realizzata dal vero sono remote, ma non dimentichiamo che le eredi delle 718 Cayman 718 Boxster saranno elettriche e che Porsche sta cercando di prendere parte alla Formula 1, sfruttando le nuove regole che andranno a beneficio dello sviluppo dei veicoli elettrici stradali. Dallo schermo alla strada, il passaggio non è forse così difficile.