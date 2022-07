In occasione della presentazione dei dati economici relativi al primo semestre del 2022, l’amministratore delegato del gruppo Stellantis si è lasciato andare a dichiarazioni molto ottimistiche sul futuro del gruppo e di alcuni dei singoli marchi che la compongono, prevedendo un grande successo per le proposte elettriche in arrivo sul mercato nei prossimi anni.

“Stellantis ha un potenziale molto grande per aumentare la redditività grazie ai marchi premium del gruppo, quali Alfa Romeo, Lancia e DS. Alfa è tornata a essere molto redditizia, abbiamo completato il turnaround prima del lancio di Alfa Romeo Tonale, che ora arriva per dare un’ulteriore crescita. Jeep ha le capacità per diventare il numero uno nel mercato dei SUV elettrici a livello mondiale.” ha detto Carlo Tavares, AD di Stellantis.

Lancia proverà a tornare in una buona posizione sul mercato con la nuova Ypsilon elettrica attesa nel 2024, mentre nel 2026 si attende la nuova Lancia Delta; Ypsilon sarà molto probabilmente basata sulla piattaforma STLA Small, la stessa da cui, nel 2023, nascerà la prima Fiat Panda 100% elettrica. Per quanto riguarda la Delta invece, si parla di un veicolo che sia un “manifesto di progresso e di tecnologia“, un po’ come fu per la Delta negli anni ’80.

Parlando di Jeep invece, il 2023 dovrebbe essere l’anno di debutto del primo SUV elettrico del marchio americano, seguito da altri due modelli entro il 2025; è probabile che si inizi da un modello di dimensioni più contenute, paragonabili a quelle di un Jeep Renegade attuale, per poi andare su modelli più corposi e di conseguenza più costosi.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, il primo modello elettrico dovrebbe essere previsto per il 2024, si chiamerà Brennero, giusto per seguire il ciclo aperto con Stelvio e Tonale.

Il piano di Stellantis è chiaro: “Dare forward 2030“, cioè ‘osa in avanti’, mira a portare 75 modelli elettrici sul mercato, tra tutti i marchi del gruppo, entro il 2030 – appunto si tratta di una sfida molto grande e che richiederà al gruppo di osare un po’ per riuscire a centrare l’obiettivo.