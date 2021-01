Stoccarda, l’autolavaggio più grande del mondo pulisce fino a 300 auto ogni ora

Il più grande autolavaggio del mondo si trova a Stoccarda, in Germania. Un ampio sito che può lavare, aspirare e lucidare fino a 4.000 auto al giorno, offrendo anche ulteriori servizi dedicati alle auto. Riciclo dell’acqua, fonti rinnovabili e sicurezza sono alcune delle caratteristiche fondamentali e alla base dello stabilimento tedesco.

Il canale YouTube Welt Documentary ha deciso di girare un breve documentario, di meno di un’ora, mostrando nel dettaglio il completo funzionamento. Il grande stabilimento è dunque in grado di lavare fino a 4.000 vetture al giorno e pulire l’interno di ben 1.000 auto. All’interno del grandissimo autolavaggio è inoltre possibile trovare 48 postazioni dedicate esclusivamente alla pulizia degli interni con relative aspirapolveri e un’apposita stazione per lucidare i veicoli. Non manca la possibilità di poter fare rifornimento al proprio veicolo oppure procedere con il cambio dell’olio. Parliamo dunque di numeri decisamente elevati che ogni giorno richiedono lavoro ed efficienza, tutto reso possibile grazie ad oltre 100 dipendenti impiegati per prendersi cura della pulizia delle auto.

Affinché tutto potesse funzionare nel migliore dei modi è stato necessario realizzare un’infrastruttura massiccia dotata di apposite pompe che vengono utilizzate per aumentare la pressione dell’acqua. Tuttavia, parte dell’acqua viene riciclata e riutilizzata dalla raccolta dai lavaggi precedenti, in seguito ad una depurazione. Ciò si traduce in un ingente risparmio economico con un conseguente rispetto dell’ambiente grazie al basso impatto ambientale. Nonostante il servizio offerto possa risultare uno dei migliori, la richiesta di prodotti chimici e soprattutto di energia è però molto elevata. Il sistema di asciugatura riscaldato sembrerebbe infatti sfruttare ben 6.000 kWh al giorno.

Il video mostra chiaramente la velocità nei vari step dedicati al lavaggio della vettura, circa 30 secondi per eseguire un’attività, mettendo in evidenza l’elevato livello di cura e attenzione per i dettagli, che riesce dunque ad attirare ogni giorni migliaia di clienti. L’obiettivo è inevitabilmente la soddisfazione finale di ciascun cliente: il Mr. Wash offre difatti varie soluzioni permettendo di scegliere un semplice lavaggio base oppure procedere acquistando un servizio completo che comprende il completo ripristino degli interni e un apposito servizio di ceratura a mano dell’auto.

L’autolavaggio Mr. Wash può essere pertanto considerato una vera e propria catena di montaggio, o meglio, un’impresa che esiste grazie alla dedizione del personale impiegato per soddisfare le esigenze degli utenti e delle loro auto.