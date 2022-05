Si avvicina lo stop alla vendita dei motori benzina e diesel in Europa. La Commissione Ambiente del Parlamento europeo, infatti, ha dato parere favorevole alla proposta che punta ad ufficializzare lo stop alle vendite di auto endotermiche a partire dal 2035. Il programma prevede due step intermedi. Entro il 2025, infatti, i produttori sono tenuti a ridurre del 20% le emissioni della propria flotta (rispetto ai dati del 2021).

Da notare, invece, che entro il 2030 sarà necessario completare un taglio del 55% delle emissioni. Superato questo secondo passaggio intermedio, il programma prevede lo stop definitivo alla vendita di auto benzina e diesel entro il 2035 in tutta l’UE.

Da notare che, appena poche settimane fa, la Commissione Trasporti del Parlamento europeo aveva dato parere negativo al progetto, presentando una proposta alternativa che prevede il taglio del 90% delle emissioni di flotta entro il 2035. Secondo tale proposta, lo stop alla vendita di auto benzina e diesel in Europa avverrebbe soltanto in un secondo momento e non entro il 2035.

Nel corso del prossimo mese di giugno, invece, toccherà al Parlamento europeo votare in merito alla nuova normativa relativa ai livelli di emissione di CO2. L’accordo sul programma arrivato dopo la votazione in Commissione Ambiente rappresenta un passaggio intermedio importante.

Nel corso delle prossime settimane potrebbe, quindi, arrivare l’approvazione definitiva del progetto che mira a bloccare le vendite di auto benzina e diesel in Europa nel corso dei prossimi anni. Una volta approvato il regolamento, quindi, sarà necessario andare a definire un programma strutturato che dovrà coinvolgere i vari Stati membri.