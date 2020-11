Tesla aggiorna le Model 3, nuovi fari sui modelli prodotti in Cina

Da qualche settimana Tesla ha cominciato a vedere sul mercato americano una Model 3 “refresh”, aggiornata sotto diversi aspetti.

Questi aggiornamenti stanno lentamente raggiungendo anche la Gigafactory di Shanghai, dove Tesla produce auto per il mercato cinese ed europeo. Nonostante ufficialmente il refresh non sia ancora arrivato in Cina, la Gigafactory ha già iniziato a introdurre alcuni degli aggiornamenti previsti, creando quindi delle Model 3 dotate di alcuni aggiornamenti, ma non di tutti quelli previsti.

Un esempio lampante è stato condiviso su Weibo e poi riportato su Twitter: come potete vedere dalle immagini diffuse sulla piattaforma social cinese, alcune Model 3 uscite dalla Gigafactory di Shanghai sono dotate dei nuovi fari che Tesla ha integrato nella Model 3 refresh già dal mese di agosto.

Tesla non ha specificato il motivo di questo aggiornamento, ma sembra proprio che i nuovi fari siano più luminosi e potenti. Il nuovo modulo luci produrrebbe un fascio luminoso più concentrato e potente, che permette di illuminare meglio oggetti in lontananza.

Siamo molto curiosi di scoprire come si comportano questi fari nei test di sicurezza, dato che in passato Tesla aveva avuto problemi con la IIHS (Institute for Highway Safety) americana, che aveva giudicato non buoni i fari della Model 3 a causa di alcuni riflessi che infastidivano i guidatori che provengono dal senso opposto, problema che è stato prontamente risolto.

La Model 3 riportata su Weibo è impreziosita da dettagli cromati, similarmente a quanto visto su modelli prodotti a Shanghai e poi esportati in Europa. Questo dettaglio, unito ai report relativi ai finestrini a doppio pannello – un altro elemento distintivo della Model 3 refresh – avvistati in Belgio, ci conferma che Tesla sta rilasciando questi aggiornamenti in maniera graduale. Si tratta di una strategia tipica di Tesla, che è solita rilasciare gli aggiornamenti appena sono pronti.

Insomma, i clienti europei e cinesi che volessero acquistare una Tesla Model 3 di questi tempi, avranno delle interessanti sorprese a livello di dotazione, ritrovandosi con un’auto parzialmente aggiornata ma che mantiene alcune delle caratteristiche della Model 3 originale.