Nuovi finestrini con doppi vetri per la Tesla Model Y

Grazie all’assenza di un motore a combustione interna, le Tesla – così come tutte le auto elettriche – risultano particolarmente silenziose per chi le osserva e le ascolta da fuori. Questo aspetto però non sempre si traduce in una silenziosità operativa anche per chi si trova all’interno dell’abitacolo, e anzi ci sono diversi report di auto elettriche e ibride che risultano essere troppo rumorose per chi le utilizza, a causa delle correnti d’aria e del vento che colpisce l’auto in movimento.

Per combattere questo problema, Tesla si è impegnata a installare sulle sue auto pannelli insonorizzati più spessi ed efficaci, specialmente sulle portiere. Esistono anche kit di insonorizzazione aftermarket pensati apposta per chi ha questo problema.

Stavolta però Tesla ha fatto un passo in più, aggiungendo nuovi finestrini realizzati con vetri a doppio strato sulle più recenti Model Y.

Lo sappiamo grazie ad un utente di Reddit, che ieri ha pubblicato una foto di una nuova Model Y in cui si vede chiaramente che il finestrino è realizzato con due strati accoppiati, cosa che in passato non era mai stata presente.

Si tratta di una soluzione interessante e attesa da tempo, dopo che nel mese di ottobre 2019 Elon Musk era stato interrogato sui problemi di rumore eccessivo della Model 3. Un possessore di Model 3 infatti sosteneva che il rumore all’interno dell’abitacolo fosse eccessivo, e che i dati raccolti confermavano la sua teoria; la stessa teoria fu poi confermata da Bjørn Nyland, un famoso content creator, che ha dimostrato come la Model 3 si posizioni molto male nella classifica delle auto più silenziose.

Negli ultimi mesi la produzione di Tesla si è concentrata in particolar modo sull’insonorizzazione dell’abitacolo, arrivando persino a progettare un tipo di gomma che dovrebbe ridurre ulteriormente il rumore interno all’auto.

Tesla continua a migliorare la produzione dei propri veicoli ascoltando i consigli dei propri clienti, e la nostra speranza è che queste migliorie vengano integrate anche nei modelli più economici.