Si allunga ulteriormente la lista di difficoltà che Tesla sta incontrando in Germania; stavolta la compagnia di Elon Musk è finita davanti al tribunale di Monaco di Baviera a causa del suo sistema di guida autonoma di livello 2, “Autopilot“, finito nell’occhio del ciclone in seguito alla causa intentata da una cliente che ha acquistato una Tesla Model X.

Secondo quanto espresso dagli avvocati della donna, il sistema Tesla Autopilot potrebbe costituire un “enorme pericolo” per il pilota e per gli altri utenti della strada: dopo aver revisionato la documentazione fornita, la corte tedesca ha condannato Tesla a causa dell’inefficacia della sua tecnologia. Il report tecnico presentato dagli avvocati dimostra come Autopilot non sia in grado di “riconoscere gli ostacoli in modo consistente“, come per esempio le corsie ristrette vicino a un cantiere. Inoltre il sistema si affida troppo all’utilizzo dei freni, andando di conseguenza a creare un rischio per la circolazione e per le auto che seguono la Tesla

Il team di avvocati di Tesla ha provato ad argomentare sostenendo che Autopilot non sia progettato per l’utilizzo cittadino ma la corte ha prontamente bloccato questa difesa, affermando che il sistema non può essere attivato e disattivato dall’utente senza causare distrazione e quindi aumentando il pericolo alla guida. L’avvocato della donna ha usato parole molto dure nei confronti di Tesla: “Ancora una volta abbiamo dimostrato che Tesla non mantiene le sue promesse, quando si parla di Autopilot.”

Il dibattito in merito ad Autopilot non accenna a fermarsi, anche perché viene alimentato molto di frequente dalle notizie relative a incidenti – spesso, purtroppo, anche gravi – che coinvolgono le auto di Elon Musk quando sono guidate dal software.

In seguito alla sentenza emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera, la compagnia di Musk sarà costretta a risarcire alla proprietaria della Model X quasi l’intera somma pagata per l’auto, pari a circa 112.000 €.