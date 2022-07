La lista di incidenti mortali a bordo di modelli Tesla su cui l’NHTSA americana sta investigando continua ad allungarsi; ad oggi sono ben 37 i casi ancora aperti su cui l’organo statunitense sta investigando per capire quali sono state le cause – si parte dal 2016 e si arriva a oggi, e in quasi tutti i casi le auto coinvolte erano dotate dei sistemi di guida semi-autonoma di Tesla, Autopilot o Full Self-Driving.

This is the 37th Tesla crash to be probed by the NHTSA. Couple from California were killed when their Tesla drove into the back of a Walmart truck that was parked in a Florida parking lot. The impact was so severe, the car’s roof was sheared off. pic.twitter.com/FXo3NoJEXg — Mike Sington (@MikeSington) July 9, 2022

L’ultimo tristissimo episodio è avvenuto in Florida, dove i due occupanti di una Tesla Model S si sono schiantati ad alta velocità nel retro di un camion parcheggiato, perdendo la vita sul colpo. La forza e l’intensità con cui la Model S si è infilata sotto al camion preoccupano molto l’NHTSA: non è chiaro se l’auto fosse sotto il controllo del guidatore o se il sistema di Autopilot fosse stato attivato, ma in ogni caso la Model S del 2015 è andata a sbattere contro un camion parcheggiato in una piazzola di sosta mentre imboccava una rampa di uscita autostradale. Non è la prima volta che una Tesla va a sbattere contro un veicolo parcheggiato, e il ripetersi di questi incidenti fa pensare che i progressi nel software sviluppato da Tesla non siano poi così importanti come ci vogliono far credere dalla California.

Inoltre resta la difficoltà di una corretta classificazione dei sistemi di guida autonoma: nonostante i nomi altisonanti e le capacità leggermente sopra la media del mercato, Autopilot e Full Self-Driving restano due sistemi ADAS di livello 2, pertanto il guidatore è obbligato a mantenere alta l’attenzione così da poter riprendere il controllo dell’auto in ogni momento.

I sistemi di guida autonoma sono destinati, in un modo o nell’altro, a diffondersi sul mercato, ma viene da chiedersi se non sia giunto il momento di cominciare a fare campagne di sensibilizzazione sul tema, per educare i guidatori sui pericoli in cui si incorre quando li si utilizza distrattamente.