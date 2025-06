La notizia in un minuto

Tesla ha introdotto sul mercato statunitense le versioni aggiornate 2025 della Model S e Model X, puntando su miglioramenti tecnici piuttosto che su cambiamenti estetici rivoluzionari. L'autonomia rappresenta il principale traguardo raggiunto, con la Model S AWD che ora percorre fino a 660 chilometri secondo il ciclo EPA americano, stabilendo un nuovo record per il costruttore californiano. Le modifiche includono ritocchi aerodinamici quasi impercettibili, nuovi cerchi in lega completamente ridisegnati e l'introduzione della colorazione Frost Blue. Tesla ha incrementato i prezzi di 5.000 dollari per entrambi i modelli, portando la Model S base a 86.630 dollari e la variante Plaid a 101.630 dollari, mentre la Model X parte da 91.630 dollari per la versione AWD e raggiunge i 106.630 dollari per la Plaid. Le innovazioni tecniche più significative riguardano il sistema di sospensioni completamente rivisto nella geometria e nei cuscinetti, l'integrazione di fari adattivi, una telecamera anteriore con pulizia automatica e un sistema di cancellazione attiva del rumore potenziato. All'interno, l'illuminazione ambientale LED multicolore si estende dal cruscotto alle porte, mentre per la Model X la capacità del bagagliaio aumenta a 2.676 litri. Una modifica importante riguarda la rimozione del controverso volante "Yoke" dalle configurazioni standard, mantenuto solo sui modelli Plaid come opzione da 1.000 dollari, riflettendo probabilmente il feedback degli utenti verso una maggiore praticità d'uso.