Tesla Autopilot FSD: la Beta pubblica è in arrivo

Elon Musk ha recentemente annunciato, tramite uno dei suoi soliti tweet, che ci sono progressi sul fronte Autopilot Full Self Driving e che una possibile Beta pubblica di questa funzione – al momento riservata a pochi eletti – è prevista per i prossimi mesi.

Sounds about right, but we want to be very careful with this transition period — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2021

La discussione è nata quando Musk ha twittato una comparazione tra auto e cavallo in cui, prima dell’adozione di massa dell’automobile, venivano stilati i punti a favore per l’equino al fine di dissuadere l’acquisto di autoveicoli a motore.

Horses are even self-driving! pic.twitter.com/qPJrCFGs8J — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Il succo del discorso, come si capirà da altri tweet successivi, è che Musk considera l’acquisto di un auto senza un sistema avanzato di Autopilot nel 2021 come acquistare un cavallo al giorno d’oggi per gli spostamenti quotidiani, quindi semplicemente superato.

Yup — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Il CEO ha inoltre aggiunto che il possibile lancio di una Beta pubblica di Autopilot FSD potrebbe avvenire nel Q2 2021 ma che si riserva il diritto di posticiparlo per migliorare ulteriormente il prodotto.

Elon ha anche ammesso che Tesla Autopilot FSD viene quotidianamente usato da lui stesso e che anche nella guida cittadina non ha quasi mai bisogno di correzioni; in una intervista rilasciata nel 2020, inoltre, Musk aveva annunciato che Autopilot avrebbe ottenuto il Livello 5 di autonomia entro fine 2021 – livello massimo ottenibile al giorno d’oggi – ma come sappiamo, Elon è tipicamente ottimista e spesso le sue previsioni sono sbagliate di qualche mese o addirittura anni come per quanto riguarda la futuristica Tesla Roadster.

FSD beta build V8.1 normally drives me around with no interventions. Next version is a big step change beyond that. Tesla is solving a major part of real-world AI. This is not widely known. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2021

L’informazione più interessante, però, è arrivata quando Musk stesso ha affermato che con il rilascio della Versione 9 di Autopilot FSD il prossimo mese, il programma di Beta testing sarà esteso a molte più persone e che verrà aggiunta nel Q2 2021 anche la possibilità di un abbonamento mensile ad Autopilot, una feature richiesta a gran voce da molti utenti.

Yes, beta will be offered much more widely when version 9 is done, hopefully next month — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2021

Il 2021 si prospetta un anno interessante e decisivo per il marchio californiano, staremo a vedere quali saranno gli sviluppi e vi informeremo su ogni novità.