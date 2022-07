La Model S Plaid è l’ammiraglia più prestazionale di casa Tesla, un vero e proprio razzo elettrico in grado di bruciare, nello scatto, tutte le supercar moderne più blasonate grazie ad una potenza di 1.000 cavalli e la ripresa da super elettrica. In termini di numeri, Plaid copre lo 0-100 in 2 secondi e raggiunge una velocità massima di, circa, 270 km/h.

A questo proposito, di recente, un proprietario canadese ha deciso di hackerare la propria Model S Plaid per scoprire la velocità massima raggiungibile senza limiti, il risultato è decisamente interessante e in grado di stupire tutti; 347 km/h, praticamente la velocità ottenibile con una Lamborghini Huracan. Nonostante le potenze in gioco, la velocità massima è sempre una sorta di Tallone d’Achille per le auto elettriche, complice il consumo repentino della batteria e il conseguente desiderio, da parte delle compagnie, di preservare più possibile l’autonomia.

Chi non vorrebbe oltre 60 km/h in più di velocità massima con pochi click? Probabilmente Tesla che sta sviluppando un kit freno carbo-ceramico da $ 20.000 per la Model S Plaid, il che significa che potrebbe addebitare una cifra non così contenuta per avere un’auto da oltre i 300 orari. Inoltre, Tesla potrebbe sviluppare un’aerodinamica ancora più definita per ridurre la portanza e mantenere l’auto piantata a 340 km/h.

Ma un’elettrica da oltre 300 km/h è così rara? Assolutamente sì, soprattutto se consideriamo che Model S è una berlina di alta gamma con un peso di oltre 2 tonnellate. Al momento, le supercar elettriche più potenti sono in grado di sfiorare i 400 km/h, velocità che nel mondo delle endotermiche viene raggiunta e superata.

Per essere al massimo in termini di sicurezza, il proprietario della Plaid oggetto della prova è stata dotata di pinze freno maggiorate e di un treno di pneumatici Michelin Pilot Super Sport. Di seguito vi riportiamo il video della prestazione e restiamo comunque curiosi di scoprire ulteriori dettagli tecnici di questo sparo, come ad esempio la curva di accelerazione e il consumo della batteria a pieno carico.