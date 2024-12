Se compri una Tesla Model S, ricarichi gratis a vita

Tesla offre l'accesso gratuito a vita ai Supercharger per i nuovi acquirenti di Model S negli Stati Uniti. La mossa mira a rilanciare le vendite del modello di punta, insidiato da versioni più economiche come Model 3 e Model Y. L'iniziativa, rivolta solo ai clienti privati statunitensi, non è trasferibile e esclude tassisti e società di car sharing. Gli utenti dovranno pagare solo eventuali costi accessori, come le penali per occupazione prolungata delle colonnine. La promozione si aggiunge ai tre mesi di prova gratuita del pacchetto completo di guida assistita già offerto negli USA.

Questa strategia commerciale, già utilizzata con successo fino al 2018, punta a rivitalizzare l'interesse per la Model S, il cui mercato è stato eroso dai modelli più recenti ed economici del marchio. In Italia, Tesla offre attualmente una promozione diversa: un anno di ricariche gratuite ai Supercharger per chi acquista una nuova Model Y entro fine 2024. La mossa di Tesla evidenzia la competitività crescente nel settore delle auto elettriche di lusso e la necessità di strategie innovative per mantenere l'attrattiva dei modelli più costosi.

L'offerta di ricariche gratuite non è una novità per Tesla. In passato, l'azienda ha utilizzato questa strategia per stimolare le vendite iniziali dei suoi modelli. Tuttavia, il ritorno di questa promozione per la Model S evidenzia la necessità di Tesla di difendere la sua posizione di leader nel mercato.