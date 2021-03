Tesla perde mercato a causa della Ford Mustang Mach-E

Morgan Stanley ha da poco pubblicato il suo report mensile, relativo al mese di febbraio 2021, in merito ai dati di vendita del mercato automobilistico negli Stati Uniti: i dati parlano chiaro, Tesla sta perdendo mercato in seguito al rilascio della Ford Mustang Mach-E, che secondo la multinazionale americana specializzata in investimenti bancari e servizi finanziari, sarebbe l’unica vera causa del calo delle percentuali di vendita.

All’interno del report di febbraio troviamo diverse informazioni molto interessanti: il mercato delle auto elettriche è cresciuto del 34.1% rispetto allo stesso mese del 2020, contrariamente al mercato globale delle automobili che ha fatto registrare un -5.4%. Concentrandoci sulle auto elettriche, come di consueto per noi, scopriamo che in un solo anno, Tesla ha perso l’11% del mercato, e pare che il merito sia quasi tutto della nuova Ford Mustang Mach-E.

Per il momento Tesla resta la regina del mercato, con una fetta del 69%, ma solo 12 mesi fa quella fetta rappresentava l’81% dell’intero mercato; in ogni caso, dato che il mercato dell’elettrico in generale è in forte crescita, Tesla ha aumentato la quantità di auto totali vendute, tranne che lo ha fatto in un mercato con maggiore concorrenza. Per il consumatore si tratta di una notizia positiva, l’arrivo di nuove auto elettriche sul mercato non potrà far altro che far abbassare i prezzi di vendita e alzare la qualità.

Il trend è destinato a ripetersi nei mesi a venire: pur mantenendo la sua posizione di vantaggio sul mercato, le percentuali di Tesla andranno lentamente a ridursi e a ridistribuirsi tra i vari produttori – tra cui ovviamente ci sono marchi storici come Ford e Volkswagen – che sapranno sicuramente fare una giusta concorrenza ai prodotti di Tesla. Anno dopo anno, i numeri di vendita delle auto elettriche aumenteranno, specialmente quando il mercato sarà invaso dai vari modelli di pick-up elettrici a cui diverse aziende stanno lavorando da tempo: questo aspetto non ci riguarda direttamente, i pick-up non sono mai stati particolarmente diffusi in Europa e tantomeno in Italia, ma vendite maggiori si tradurranno in maggiori investimenti e progetti per veicoli adatti a diversi contesti.