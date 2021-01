Ford Mustang Mach-E: più accattivante grazie al kit by Motion R Design

Come spesso accade, il lancio sul mercato di un nuovo modello di auto sportiva, mette in moto l’originalità e le idee dei preparatori aftermarket. Nascono così alcuni dei kit estetici molto accattivanti che donano ai veicoli maggiore carattere e aggressività, un po’ come successo in vista dell’attesissimo arrivo sul mercato europeo – previsto per il mese di febbraio prossimo – della Ford Mustang Mach-E. In questo caso, è stato il preparatore inglese Motion R Design ad introdurre un body kit interamente dedicato al primo SUV totalmente elettrico della casa dell’Ovale Blu.

La peculiarità del nuovo kit – che cattura subito l’attenzione – riguarda l’assenza dell’iconico logo del pony presente sulla parte frontale, provvista di una griglia tutta nuova a listelli orizzontali. Inoltre, il paraurti è visibilmente più accattivante e sono presenti prese d’aria molto vistose sia nella parte centrale che lateralmente. Sul fianco sono presenti invece paraurti più bombati le cui linee seguono quelle dello splitter anteriore e quelle delle minigonne. Non mancano, inoltre, i cerchi in lega Q44 Flow Forged by Motion R Design. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, la “rivisitazione” estetica ha interessato l’aggiunta di uno spoiler, di dimensioni abbastanza ridotte, sul lunotto e di un diffusore dalle linee molto spigolose.

Gli elementi del kit per la Mustang Mach-E sono stati realizzati in fibra di carbonio o tessuto di carbonio forgiato, ovviamente esclusi i cerchi in lega. Per il momento, non ci sono foto relative agli interni dell’abitacolo realizzato dalla casa automobilistica dell’Ovale Blu con il nuovo kit estetico. Tuttavia, è stato reso noto che l’equipaggiamento di Motion R Design per il SUV elettrico del marchio Ford, prevede anche modifiche che andranno ad interessare l’interno del veicolo 100% elettrico. Oltre al volante a fondo piatto e ai pannelli in fibra di carbonio per quanto riguarda le porte, sarà possibile avere – su richiesta – anche il rivestimento in pelle di Nappa da destinare a diversi elementi dell’abitacolo.