Tesla prima rimuove la radio FM, poi la rimette al prezzo di 500$

Negli ultimi anni Tesla ha arricchito il proprio software di tante feature che richiedono una potenza di calcolo importante, ma alcune feature non possono essere installate sui sistemi informatici delle Tesla più datate.

Tra le feature in questione, abbiamo Tesla Theater – per guardare video in streaming tramite Youtube, Netflix, Hulu e Twitch, Tesla Arcade – per giocare a giochi come Beach Buggy Racing 2, Cuphead e Stardew Valley, ma anche funzioni importanti come TeslaCam e Sentry Mode.

Tutte queste nuove funzionalità hanno richiesto la realizzazione di un computer aggiornato che permettesse alle vecchie Model S e Model X di sfruttarle. A tal proposito, Tesla ha rilasciato MCU2, un aggiornamento dell’originale computer MCU1 installato sui vecchi modelli. Questo nuovo computer permette di sfruttare le funzionalità sopracitate, offrendo al contempo un touchscreen di maggior qualità, prestazioni più alte in tutti gli ambiti di utilizzo, e la funzione Enhanced Driving Visualization per chi utilizza il computer di guida autonoma con pacchetto FSD.

Sembrerebbe un’ottima soluzione per tutti coloro che sono scontenti del funzionamento di MCU1, ma c’è un dettaglio molto importante da sottolineare: MCU2 non integra più sistemi radio AM, FM e Sirius XM. Avete capito bene, Tesla propone un aggiornamento del computer a bordo, alla cifra di ben 2500 $, rimuovendo al contempo la possibilità di usare la radio FM. Inutile sottolineare come questa decisione abbia fatto storcere il naso a tanti clienti di Tesla, che deve aver capito di aver fatto una scelta errata perché ha da poco rilasciato il Radio Upgrade per MCU2. Alla cifra aggiuntiva di 500 $, per un totale di 3000 $.

In merito alla questione, Tesla ha affermato:

L’acquisto e l’installazione del Radio Upgrade sarà disponibile per tutti i veicoli che hanno già ricevuto l’Infotainment Upgrade. Per coloro che non l’avessero fatto, consigliamo di eseguire i due aggiornamenti in modo contestuale. Il costo di Radio Upgrade è di 500 $ più le tasse, e non c’è differenza di prezzo nel fare i due upgrade separatamente o insieme.

Secondo Tesla, tanti clienti non utilizzano la radio FM e la rimozione di questa funzione è stata fatta in un’ottica di risparmio, così da rendere il prezzo di MCU2 più basso per tutti.