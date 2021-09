Tesla registra un nuovo marchio: Cyberquad in arrivo?

In occasione della presentazione del suo Cybertruck, Elon Musk svelava al pubblico anche un altro veicolo: il Tesla Cyberquad. Se da una parte il Cybertruck è riuscito a conquistare buona parte del pubblico nonostante la lunga attesa per l’arrivo sul mercato, del Cyberquad si sono poi perse le tracce. Parliamo di un quad elettrico dal design futuristico che, in realtà, è stato creato sulla base di un quad Yamaha YFM700R e convertito in elettrico con un powertrain delle moto di Zero Motorcycles.

Nonostante Tesla non abbia offerto dettagli e informazioni relativi ai piani sul suo primo quad elettrico, sembra che nei giorni scorsi la casa automobilistica statunitense abbia registrato il marchio “Cyberquad” presso l’USPTO.

Secondo quanto dichiarato nella nota di registrazione del marchio, sembrerebbe però trattarsi di un nuovo marchio di abbigliamento: Il marchio registrato Cyberquad verrà utilizzato per coprire diverse categorie di abbigliamento, pensiamo a t-shirt, giacche, cappelli, prodotti per l’infanzia, scarpe, pantaloni.

Seppur non venga fatto nessun riferimento al veicolo registrato nel 2019, il nuovo marchio potrebbe far pensare ad un’imminente entrata in produzione del quad. La società di Elon Musk potrebbe, infatti, lanciare il veicolo congiuntamente alla nuova linea di abbigliamento, ma per esserne certi non ci resta che attendere novità da parte di Tesla.