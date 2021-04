Toyota svela l’erede della GT86, spazio a GR86

Toyota non si ferma, e dopo aver portato sul mercato le nuove GR Supra e GR Yaris, si prepara al rilascio di un nuovo modello all’interno della famiglia GR: stiamo parlando della nuova GR86, che andrà a sostituire la quasi omonima GT86.

A circa 8 anni di distanza dal debutto sul mercato della GT86, dopo aver venduto oltre 200.000 auto in tutto il mondo, Toyota è pronta con un nuovo modello che ancora una volta incarna l’idea di sportività e alte prestazioni tipica della linea GR. Il cuore della nuova GR86, il motore aspirato, cresce fino a una cilindrata di 2.4 litri, ed è ora in grado di erogare 232 cavalli a 7000 giri, con una coppia massima di 250 Nm. Secondo i dati riportati da Toyota, tutto ciò si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi; ma non è tutto, perché Toyota ci tiene a sottolineare come la guida sia più fluida, senza stress dai bassi agli alti regimi.

Grande lavoro invece per snellire l’auto e renderla più maneggevole e reattiva; da una parte c’è stato un lavoro di alleggerimento – la GR86 pesa 28 kg in meno rispetto alla GT86 – grazie all’utilizzo di pannelli di alluminio per realizzare la carrozzeria, mentre dall’altra parte si è lavorato per irrigidire il telaio – la rigidità torsionale dell’auto è aumentata quasi del 50% – al fine di migliorare la maneggevolezza e la precisione di guida. Sospensioni anteriori MacPherson e posteriori a doppio braccio oscillante completano il pacchetto, in accoppiata con i cerchi da 18 pollici.

L’abitacolo non presenta particolarità memorabili, e prende a piene mani dall’auto “cugina”, la Subaru BRZ presentata qualche mese fa: a partire dal monitor centrale da 8 pollici, per finire fino ai dettagli più piccoli come le bocchette dell’aria, tutto ricorda quanto già visto sulla BRZ. Un po’ come i sistemi di sicurezza, forniti direttamente da Subaru grazie al sistema EyeSight Driver Assist.

In autunno inizieranno le vendite in Giappone, mentre per l’arrivo in Europa bisognerà aspettare ancora un po’, dato che ad oggi non abbiamo informazioni ufficiali.