Subaru: la sportiva a trazione posteriore BRZ tornerà in Europa e in Italia?

La seconda generazione di Subaru BRZ si farà. Ormai è certo che la sportiva a trazione posteriore dal prezzo (relativamente) accessibile e dalle forti emozioni avrà un’inedita versione, sempre realizzata in collaborazione con Toyota. Pressoché certo il suo arrivo in Giappone e negli Stati Uniti d’America, paesi dove questo tipo di vetture riscuotono un successo davvero notevole.

Qualche dubbio persiste sull’Europa. Subaru non ha ancora ufficializzato l’importazione della nuova BRZ sul mercato del vecchio continente. Di conseguenza, un suo arrivo anche in Italia è messo in forte dubbio. Eppure, Subaru ha sempre ricevuto una risposta positiva dal mercato europeo: la scelta di non importarla coinvolgerebbe più motivi politici piuttosto che di comunicazione o marketing.

Emissioni europee

Il prodotto Subaru ha in Europa un discreto numero di estimatori, soprattutto se si parla di BRZ: una sportiva a trazione posteriore sicuramente tra le più apprezzate dai clienti. Le ragioni che mettono in dubbio l’arrivo della seconda generazione per gli automobilisti europei, riguardano i limiti di emissioni di CO2 per modello che la comunità europeo ha imposto alle case costruttrici.

Commercializzando in Europa BRZ, Subaru andrebbe incontro a delle sanzioni che ricadrebbero inevitabilmente sul prezzo di listino, il quale aumenterebbe di diverse migliaia di euro. Una situazione svantaggiosa che in un segmento dai volumi ridotti come quello delle sportive a trazione posteriore rischierebbe di rendere l’importazione poco profittevole per Subaru. In Europa e in Italia rimane confermato l’arrivo della nuova Toyota GT86, che potendo contare su alcune versioni elettrificate, ha la possibilità di “riassorbire” le emissioni della versione a benzina.

Prestazioni notevoli per gli USA

Negli Stati Uniti d’America la nuova Subaru BRZ è stata presentata con un evento online che ne ha svelato l’aggiornamento in termini di stile e prestazioni. La carrozzeria si sviluppa su linee più sofisticate e accattivanti che restituiscono un colpo d’occhio carico di maggiore dinamismo e personalità. Evoluta nello stile, mantiene fede a due caratteristiche che ne rendono inconfondibile l’identità: trazione posteriore e motore aspirato.

Sotto il cofano la BRZ è stata equipaggiata con un propulsore da 2.4 litri boxer capace di erogare 228 Cv e 250 Nm di coppia massima: valori che migliorano di molto la scheda tecnica del precedente modello che parlava di 200 Cv e 205 Nm di coppia. Subaru ha lavorato molto affinché la dinamica di guida migliorasse e potesse diventare ulteriormente affilata e brillante; peso contenuto e baricentro basso dovrebbero ulteriormente porre l’accento sulla grande guidabilità.