Ci sono alcune macchine che mettono tutti d’accordo e una di queste è senza dubbio la Mazda MX-5, conosciuta anche come Miata. Non per niente detiene il record di spider più venduta al mondo, con oltre 1,1 milioni di esemplari finiti nei garage di altrettanti sorridenti guidatori, in oltre 32 anni di presenza ininterrotta sul mercato.

Il segreto di questo successo trentennale è sempre lo stesso apprezzatissimo concetto: la perfetta armonia tra guidatore e mezzo meccanico, trasposizione del concetto giapponese jinba ittai (人馬一体) che rappresenta l’ideale di fusione perfetta tra cavallo e cavaliere.

La potenza, di conseguenza, non è certo la caratteristica principale della MX-5, sebbene la quarta generazione sia la più veloce mai realizzata.

Prendiamo ad esempio la versione RF (ovvero con tetto rigido ripiegabile) col suo propulsore 2,0 l aspirato da 184CV e 205 Nm a 4.000 giri/min; non sarà velocissima, ma non si può esattamente definire un’auto lenta, visto il peso contenuto che si attesta a soli 1.073 chili. Inoltre alla base del progetto della Miata ci sono due capisaldi comuni a tutte e quattro le generazioni: una massa ridotta e una distribuzione dei pesi del 50:50, che rendono la piccola sportiva giapponese un’auto che trasmette il puro piacere di guida. Nonostante queste premesse, c’è chi per divertirsi ha bisogno di più cavalli, anche sulla MX-5.

Nel corso degli anni, non sono mancati esempi di Miata pesantemente modificate, in particolare da alcune aziende americane che pare monterebbero V8 a qualsiasi oggetto dotato di quattro ruote. Pensiamo alle MX-5 di prima generazione di Monster Miata, vitaminizzate con motori V8 di provenienza Ford oppure le recenti ND prontamente elaborate da Flyin’ Miata sempre col V8.

Ma cosa succede quando una spider equilibrata e leggera, viene trasformata in un mostro di potenza e portata al limite? Lo scopriamo da un video apparso in rete pochi giorni fa. La MX-5 protagonista è stata equipaggiata con un V8 della serie LS7, un motore da 505Cv a 6.300 giri/min, il più grande della famiglia LS di General Motors.

Nel video si può osservare la MX-5 salire velocemente dai 200km/h fino a sfiorare i 290km/h, ma quando il guidatore avverte un forte rumore, simile ad uno scoppio secco, istintivamente rilascia l’acceleratore. Non è difficile pensare che senza questa distrazione avrebbe facilmente raggiunto i fatidici 300km/h. Una volta fermatosi, l’autore del video ha avuto modo di capire la causa del rumore: il rivestimento del montante del parabrezza era stato sradicato dal forte attrito dell’aria. Tutto sommato un imprevisto accettabile, per una vettura che non è stata progettata per essere veloce.