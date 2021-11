Via la cloche: come sostituire il volante di una Tesla Model S Plaid

Il volante a cloche della nuova Tesla Model S Plaid è senza dubbio l’elemento funzionale e di design più discusso della top di gamma californiana: tutti ne parlano, chi bene e chi male, e per rendersene conto basta una semplice ricerca su Google.

Quando uscì la nuova Model S e i primi acquirenti ebbero modo di testare il volante a cloche, in molti si dissero negativamente impressionati dalla novità; con il tempo poi, diversi acquirenti della nuova auto elettrica di Tesla hanno ammesso di essersi abituati e di trovare tutto sommato comodo il volante diverso scelto da Tesla, mentre altri non si sono arresi, come Ryan Huber, che ha deciso di lanciarsi nell’operazione di sostituzione del volante, inserendo al suo posto quello di una Model 3.

Il lavoro è stato completato di recente, e a giudicare da quanto riportato da Ryan, sembra essere stato un successo:

“Quando ho iniziato questo progetto avevo in mente di installare il volante della Model 3 per divertimento e solo raramente; nel tempo passato con il volante a cloche mi sono abituato a quella forma strana, ma non ho mai apprezzato il funzionamento dei controlli tattili presenti. Dopo essere riuscito a far funzionare i comandi del volante della Model 3, ho deciso di non tornare più indietro alla cloche.”

Come potete vedere dal video che vi riportiamo, i comandi sul volante della Model 3 sono perfettamente funzionanti sulla Model S: per tutti coloro che fossero interessati ad intraprendere questa modifica, Ryan ha preparato una pagina di github in cui spiega come realizzare questa conversione, confermando come la Model S abbia molti elementi in comune con la Model 3 e la Model Y.

“L’impianto elettrico della Plaid è sostanzialmente una versione più grande di quello della Model 3, una scelta molto intelligente per semplificare la produzione.”

Tutte le modifiche operate da Ryan sono reversibili al 100%, e nessuna modifica è permanente.