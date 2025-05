Musk affonda Tesla nella classifica di reputazione dei brand

La reputazione di Tesla si sgretola mentre Musk guida l'azienda verso il baratro. Il colosso delle auto elettriche, un tempo simbolo di innovazione e futuro sostenibile, ha subito un crollo senza precedenti nella percezione pubblica, precipitando nelle posizioni più basse della classifica Axios Harris Poll 2025 che misura la reputazione dei brand in America. Un declino che si è intensificato nell'ultimo anno, rivelando una verità sempre più evidente: la figura polarizzante del CEO sta diventando il più grande ostacolo al successo dell'azienda che lui stesso ha fondato.

I numeri parlano chiaro: Tesla è crollata alla 95ª posizione su 100 nella classifica di reputazione dei marchi più visibili d'America, con un punteggio di appena 61,3 su 100. Un tracollo vertiginoso se si considera che nel 2021 l'azienda occupava l'ottavo posto con un rispettabile 80,2 punti. La discesa è stata graduale ma inesorabile: 12° posto nel 2022, poi 63° nel 2024, fino al crollo attuale che posiziona Tesla appena cinque gradini sopra il fondo della classifica.

La caduta non riguarda solo Tesla. Anche le altre aziende di Musk sono in crisi di reputazione: Twitter (ora X) è penultima al 98° posto, mentre SpaceX si ferma all'86° con un punteggio di 66,4. Un pattern che suggerisce una conclusione inequivocabile: il denominatore comune di questo declino ha un nome e un cognome.

Ciò che rende questa situazione particolarmente allarmante è il confronto con aziende coinvolte in scandali ben più concreti. Tesla si posiziona peggio di BP, responsabile del disastro ambientale Deepwater Horizon, di UnitedHealth, attualmente nel caos dopo l'omicidio del suo ex CEO, e persino di Temu, il colosso cinese dell'e-commerce criticato per problemi di privacy e prodotti scadenti. Addirittura Boeing, travolta da scandali sulla sicurezza dei suoi aerei, si trova 7 posizioni sopra Tesla.

Ogni altro costruttore automobilistico presente nella lista supera Tesla di almeno 35 posizioni, con Ford al 60° posto che risulta essere il peggiore tra gli altri produttori. Una situazione che non può essere attribuita alla qualità dei prodotti Tesla, che continuano a ricevere valutazioni tecniche generalmente positive, quanto piuttosto all'associazione del marchio con le sempre più controverse posizioni pubbliche del suo CEO.

Le scelte e le dichiarazioni di Musk negli ultimi anni hanno progressivamente eroso la percezione positiva dell'azienda. Il suo attivismo politico sempre più radicale, che ha incluso supporto a gruppi di estrema destra e dichiarazioni considerate suprematiste, ha provocato proteste contro l'azienda e allontanato numerosi clienti. L'indagine Axios Harris ha iniziato la raccolta dati il 22 gennaio, periodo che segue immediatamente alcuni comportamenti pubblici particolarmente controversi di Musk, inclusi gesti che molti hanno interpretato come saluti nazisti.

Al di là della sfera politica, la leadership aziendale di Musk è stata altrettanto problematica. Sotto la sua guida, Tesla ha dirottato risorse su prodotti che non funzionano o non vendono, trascurando i tradizionali punti di forza dell'azienda come la rete Supercharger (ma una wallbox per ricaricare a casa è necessaria) e i vantaggi competitivi sui costi. L'atteggiamento contraddittorio verso i veicoli elettrici è stato così evidente che la stessa Tesla ha dovuto richiamare il suo CEO in un rapporto trimestrale, evidenziando come Musk stia ora utilizzando i profitti delle auto elettriche per danneggiare lo stesso settore che ha contribuito a creare.

Nonostante questi segnali d'allarme, il consiglio di amministrazione di Tesla sembra determinato a proseguire su questa strada, avendo votato lo scorso anno per assegnare a Musk un compenso di 55 miliardi di dollari - una cifra superiore ai profitti totali generati da Tesla nell'intera sua storia. Sebbene un tribunale abbia temporaneamente bloccato questo pacchetto retributivo, Musk ha utilizzato la sua influenza politica per far riscrivere le leggi societarie in Texas a suo vantaggio, paradossalmente nello stesso stato che continua a bloccare la vendita diretta delle auto Tesla.

I dipendenti Tesla continuano a lavorare per produrre veicoli elettrici di qualità, ma si trovano a farlo sotto una leadership che sembra aver abbandonato la missione originaria dell'azienda: promuovere il trasporto sostenibile. L'Axios Harris Poll 2025 non è che l'ultimo segnale di quanto sia grave la situazione, con un declino reputazionale che rischia di trasformarsi in un declino commerciale irreversibile se non verranno prese misure correttive.

I principali azionisti, molti dei quali hanno recentemente venduto consistenti pacchetti di azioni TSLA, dovranno presto confrontarsi con una realtà sempre più evidente: il più grande ostacolo al futuro successo di Tesla potrebbe essere proprio la persona che l'ha portata al successo. Una situazione paradossale che pone seri interrogativi sul futuro di quella che fino a poco tempo fa era considerata l'azienda automobilistica più innovativa e promettente del pianeta.