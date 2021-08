Volkswagen ID.2 sarà un crossover elettrico da 25mila euro

Che Volkswagen sia al lavoro per ampliare l’offerta ID non è di certo una novità e analogamente ai piani commerciali di Tesla, dopo aver proposto una serie di vetture “premium”, si prepara a commercializzare modelli più economici adatti alle masse. Siamo onesti, la realizzazione di vetture compatte ed economiche a zero emissioni è l’unico modo possibile per accelerare la famosa transizione energetica.

Nei prossimi anni, la gamma ID sarà composta anche dai modelli ID.1 e ID.2, due vetture destinate principalmente all’utilizzo cittadino; mentre ID.1 sarà, sostanzialmente, grande come una e-Up!, la ID.2 prenderà il posto dell’attuale Polo. Come il mercato vuole, però, non avremo più davanti una piccola berlina ma un compatto crossover caratterizzato da un assetto leggermente rialzato, baricentro alto e guida più rilassata.

L’auto sarà grande come una T-Cross con un’esperienza a bordo simile a quella che si può ottenere con la campionessa di vendite T-Roc. Volkswagen produrrà una sorta di via di mezzo, dedicato alla giungla urbana e per brevi spostamenti. Il “family feeling” sarà comunque presente, pertanto è lecito attendere alcuni elementi stilistici direttamente ereditati dall’attuale ID.3.

Attesa per il 2025, la ID.2 utilizzerà la piattaforma modulare MEB in versione “accorciata”. La batteria avrà una dimensione ridotta rispetto a quella di ID.3 e ID.4, alcune voci di corridoio ipotizzano una capacità di circa 30 kWh per un’autonomia reale intorno ai 200 km. Auspicabile la presenza di una batteria maggiorata, magari da 45 kWh, per coloro che necessitano un’autonomia superiore.

Il prezzo sarà l’unico aspetto che sancirà il successo o il fallimento di questa vettura, soprattutto ora che quasi tutti i costruttori si sono convertiti (o stanno per..) all’elettrico. Alcune voci di corridoio ipotizzano un prezzo di circa 25mila euro per la variante base, mentre la più piccola ID.1 dovrebbe posizionarsi in una fascia inferiore così da venire incontro a coloro che cercano una city-car elettrica compatta.