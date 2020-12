Volkswagen ID.6: foto spia su neve del SUV 100% elettrico

La casa automobilistica tedesca Volkswagen sta dimostrando tutto il suo impegno per la produzione di veicoli elettrificati. Infatti, nel corso dei primi mesi del 2021 sono attesi alcuni modelli di veicoli elettrici che andranno ad ampliare il brand ID. Sicuramente, vi è grande attesa per il nuovo crossover 100% elettrico Volkswagen ID.6, recentemente “immortalato” in alcune foto spia mentre effettuava i consueti test sulla nave, in Scandinavia.

Guardando le nuove immagini che mostrano il veicolo del marchio tedesco, si ha l’impressione di avere di fronte una Peugeot 5008, tuttavia – ovviamente – non è così poiché si tratta solamente di un impeccabile camuffamento. L’azienda Volkswagen aveva presentato in anteprima il nuovo crossover lo scorso anno – al Salone di Shanghai nell’aprile 2019 – identificandolo con il nome di ID Roomzz Concept. Per questo motivo, molto probabilmente la versione che verrà lanciata sul mercato sarà molto simile a quella già presentata nel 2019.

La nuova Volkswagen ID.6 avrà tutte le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la gamma ID, dunque avrà linee semplici e pulite e si baserà sulla piattaforma MEB. Infatti, nonostante l’immancabile camuffamento necessario per nascondere quanti più dettagli possibili, è facile capire che l’ID.6 avrà linee che ricordano la ID.4 anche se, l’attesissimo crossover, avrà un aspetto più allungato.

Inoltre, malgrado la somiglianza tra la Volkswagen ID.4 e la futura ID.6, si presume che il nuovo SUV 100% elettrico della casa di Wolsburg sarà disponibile esclusivamente in configurazione bimotore, a trazione integrale, non sarà presente quindi in versione monomotore e trazione posteriore come la ID.4. Tuttavia, la casa automobilistica tedesca potrebbe presentare in SUV elettrico ID.6 con due diversi livelli di potenza, ossia da 300 CV (225 kW) e 410 CV (300 kW), e con batterie da 77 kWh e 111 kWh.

Tali caratteristiche andrebbero dunque a garantire un’autonomia pari rispettivamente a 450 km e 600 km. Il futuro SUV 100% elettrico del marchio VW, verrà prodotto tra il 2021 e il 2022. Inizialmente questa nuova produzione interesserà esclusivamente la Cina e successivamente tutti gli altri Paesi, dunque anche Europa e Stati Uniti.