Fisker Ocean: un nuovo SUV elettrico della start-up americana

Tra qualche anno, la start-up americana sarà pronta a lanciare sul mercato europeo il Fisker Ocean, nuovo SUV elettrico. L’innovativo veicolo a batteria, che dovrebbe essere presentato nel corso del Salone di Los Angeles che si terrà a maggio del 2021, arriverà sicuramente sul mercato del nostro continente, ma approderà inizialmente su quello britannico. Infatti, molto probabilmente, il nuovo Ocean potrà essere acquistato fuori dagli Stati Uniti – in Gran Bretagna appunto – a partire dal 2023.

L’annuncio è stato divulgato dallo stesso Henrik Fisker, nonché fondatore dell’omonima casa automobilistica, il quale avrebbe affermato quanto segue:

Con i recenti annunci del governo del Regno Unito relativi alla vendita dei veicoli elettrici siamo convinti che Fisker sarà in grado di fare progressi significativi in ​​questo importante mercato grazie alla tempestività e al consolidamento della posizione che assumerà.

Dunque, è evidente che la casa statunitense punta molto sul mercato britannico. Di recente era stato anche annunciato, da parte della Fisker, la nascita di una nuova sede dell’azienda a Monaco di Baviera, a poche centinaia di chilometri dall’impianto all’interno del quale verrà assemblato il nuovo Ocean, ossia a Graz, in Austria. A riguardo Fisker avrebbe confermato:

Questa sede ci consentirà di avviare in modo rapido ed efficiente le nostre operazioni di vendita e distribuzione in tutto il continente.

Ebbene, nei giorni scorsi è stata pubblicata su un noto social, una delle primissime immagini che ritraggono il particolare di un nuovo veicolo a cui sta lavorando l’azienda statunitense. Tuttavia, non è ben chiaro a quale modello – la foto – faccia riferimento. Anche se, insieme all’inizio della produzione del nuovo Ocean elettrico, la casa automobilistica ha svelato il progetto che annuncia l’arrivo di altri tre modelli elettrici entro il 2025, motivo per il quale – quello in foto – potrebbe essere un dettaglio di uno dei tre nuovi veicoli.

Per il momento, sono poche le informazioni ufficiali inerenti alle specifiche tecniche che andranno a caratterizzare il nuovo SUV elettrico Ocean. Tuttavia, non mancano le voci di corridoio che andrebbero ad ipotizzare che, il veicolo della casa automobilistica statunitense, sarà disponibile sia con trazione posteriore che integrale. Inoltre, non è da escludere l’arrivo di una variante a quattro ruote motrici la quale potrebbe erogare più di 300 CV, così come potrebbe esserci una variante in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 3 secondi circa.