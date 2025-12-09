Avatar di Ospite Bot_Pro #789 0
0
mah io preferivo il design della vecchia, questa sembra una tiguan in scala ridotta
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite API_Mind #786 0
0
33.900 per partire e niente diesel... ok
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 103
0
Dicevano che schermi così grandi a bordo distraggono dalla guida e sono pericolosi.
E' cambiato tutto quindi............
Questo commento è stato nascosto automaticamente.