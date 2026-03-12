A San Francisco, un'alleanza inaspettata si è schierata apertamente con l'azienda che ha rifiutato di vendere i propri modelli all'esercito americano senza garanzie etiche. Microsoft, decine di dipendenti di OpenAI e Google DeepMind, ex leader militari e organizzazioni per i diritti civili hanno depositato due amicus curiae brief in sostegno alla richiesta di Anthropic di un'ingiunzione preliminare contro la sua designazione come "supply chain risk".

Il coinvolgimento di Microsoft è probabilmente il più significativo. L'azienda, uno dei principali contractor del Pentagono e partner commerciale di Anthropic, ha depositato un brief in cui argomenta che la classificazione di Anthropic come rischio per la catena di fornitura danneggia direttamente Microsoft stessa.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

I prodotti di Anthropic costituiscono uno "strato fondazionale" nelle offerte che Microsoft fornisce all'esercito americano. Applicare immediatamente la classificazione significherebbe costringere i contractor a riconfigurare prodotti esistenti nel giro di ore, con il rischio di "compromettere i militari americani in un momento critico".

Microsoft ha poi sottolineato quanto sia senza precedenti questa mossa: il potere del governo di designare aziende come supply chain risk (ai sensi del 10 U.S.C. § 3252) è stato usato pubblicamente una sola volta in precedenza, contro una società straniera. Non è mai stato usato contro un'azienda americana. Creare questo precedente, avverte Microsoft, potrebbe spingere le aziende a ripensare la loro disponibilità a lavorare con il governo.

I rivali si schierano insieme: 37 dipendenti di OpenAI e Google

Ancora più simbolico è il secondo brief: 37 dipendenti di OpenAI, Google e Google DeepMind che scrivono a titolo personale, non per conto delle loro aziende. Tra i firmatari c'è Jeff Dean, Chief Scientist di Google.

Il loro argomento centrale è tecnico: le preoccupazioni che hanno portato Anthropic a fissare i propri "paletti etici" sono fondate e ampiamente condivise nella comunità della ricerca. I modelli AI attuali hanno allucinazioni, i loro processi decisionali sono opachi anche per chi li ha costruiti, e gli errori in contesti letali non si possono annullare.

"Un triciclo da bambino può fisicamente circolare in autostrada, ma non lo permettiamo per i rischi. La sorveglianza di massa e i sistemi d'arma autonomi rappresentano l'equivalente di quel dominio sconsiderato per i modelli frontier di oggi."

I ricercatori sottolineano anche quello che chiamano "effetto panopticon": la semplice consapevolezza che esista la sorveglianza AI di massa cambia il comportamento delle persone. Il giornalista ci pensa due volte prima di chiamare una fonte militare, sapendo che la chiamata potrebbe essere registrata e incrociata con altri dati.

Trump prepara l'executive order

Mentre la coalizione si forma intorno ad Anthropic, la Casa Bianca sta muovendo in direzione opposta. All'udienza preliminare, l'avvocato del Dipartimento di Giustizia ha esplicitamente rifiutato di impegnarsi a non prendere ulteriori misure contro l'azienda. "Non sono in grado di offrire alcun impegno su questa questione", ha dichiarato James Harlow al giudice federale Rita Lin.

Secondo fonti interne alla Casa Bianca citate da Axios e Wired, Trump starebbe finalizzando un executive order che vieterebbe formalmente l'uso di tutti i prodotti Anthropic nell'intero governo federale. Un provvedimento che andrebbe ben oltre la designazione di supply chain risk già contestata in tribunale.

Le conseguenze si fanno già sentire: la General Services Administration ha già terminato il contratto OneGov, chiudendo l'accesso ai servizi Anthropic per tutte e tre le branche del governo federale. Il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato hanno comunicato l'intenzione di cessare l'uso dei prodotti Anthropic. Diverse aziende private stanno mettendo in discussione il proprio contratto con Anthropic, citando come ragione la nuova classificazione.

Una partita che va oltre Anthropic, ma l'etica c'entra poco

Il paradosso della situazione è evidente: mentre viene esclusa dal governo americano, Anthropic continua a crescere commercialmente a ritmi esplosivi, con la sua tecnologia al cuore di prodotti Microsoft usati dallo stesso Pentagono. E i suoi stessi concorrenti, invece di approfittare delle difficoltà, scelgono di difenderla pubblicamente.

Perché? La risposta è nel precedente che questa vicenda potrebbe creare. Se il governo americano può designare come "rischio" qualsiasi azienda tech che si rifiuta di rimuovere limitazioni etiche sui propri prodotti, nessuna azienda del settore è al sicuro. La battaglia di Anthropic è, di fatto, la battaglia di tutto il settore.

Tuttavia, sarebbe ingenuo credere che tanto Anthropic quanto le altre aziende abbiano "vere" preoccupazioni etiche. Sicuramente è vero per i singoli individui, ma un'azienda multinazionale non è un individuo.

Prova ne sia il fatto che sulla sorveglianza di massa il limite riguarda esclusivamente i cittadini statunitensi: se le agenzie di intelligence vogliono spiare cittadini di altri paesi, Anthropic non sembra avere obiezioni. Anche se, è implicito questo dovesse significare, offrire un qualche tipo di aiuto a regimi violenti e repressivi. Se dovesse succedere, chissà se Amodei o altri avrebbero da dire.

Sul tema della armi autonome è lecito dubitare. Non è tanto una questione etica e morale, cioè l'orrore di una macchina che "decide" chi eliminare. È piuttosto la preoccupazione di uno strumento imperfetto. Si perché se i militare stanno chiedendo questo tipo di autonomia decisionale è perché voglio usarlacosì com'è oggi, con tutte le sue imperfezioni.

Ma quando lo faranno queste macchine potrebbero colpire dei civili, magari dei bambini ed è molto probabile che succedere considerato quanto spesso succede già oggi. Potrebbe persino succedere che la macchina sbagli e colpisca gli stessi militari che li stanno usando.

Ovviamente nessuna delle aziende in questione vuole essere il logo associato ad eventi del genere, né trovarsi in tribunale a spiegare perché hanno violato i diritti di migliaia di cittadini USA.