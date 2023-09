Visti i progressi tecnologici del 2023, il mercato è ansioso di conoscere le novità che porterà il 2024. La diffusione dell’intelligenza artificiale e con essa del machine learning ha esteso i confini dell’innovazione e ha permesso alle imprese di esplorare nuove opportunità di profitto. Bernard Marr, autore presso Forbes, è convinto che anche il prossimo anno sarà caratterizzato da trend tecnologici rivoluzionari che impatteranno la vita delle persone, le dinamiche della società e l’equilibrio del pianeta.

Pixabay

Le tecnologie del futuro

Tra i trend futuri non può mancare l’intelligenza artificiale: se il 2023 è stato l’anno in cui questa tecnologia è diventata mainstream, nel 2024 il mondo riuscirà a sfruttarne il vero potenziale, finora rimasto sotto la superficie.

L’IA generativa continuerà a occuparsi di tutte le mansioni ripetitive e lo farà sempre meglio, lasciando che i dipendenti si dedichino ad attività ad alto valore. Saranno le capacità creative a fare davvero la differenza e ci sarà più tempo per esplorare nuove idee e comunicare.

Un altro trend che guiderà il futuro è la convergenza tra il mondo digitale e quello fisico. Lo stiamo già vedendo con l’uso sempre più diffuso dei gemelli digitali e del rinnovato interesse nei confronti di tecnologie quali la realtà aumentata e virtuale.

Pixabay

L’esistenza di un avatar digitale parallelo a quello reale faciliterà la collaborazione tra le persone, sia sul lavoro che nel tempo libero, creando spazi virtuali dove interagire più facilmente. “Il digitale sta diventando sempre più realistico, e il reale sta diventando flessibile e malleabile come il digitale” spiega Marr.

Il 2024, secondo l’autore, sarà anche l’anno in cui cominceremo a trarre i veri benefici dalle tecnologie di quantum computing. Il calcolo quantistico coinvolgerà sempre più settori, a partire dalle banche, dai servizi finanziari e dalla sanità, arrivando fino alla scienza dei materiali e alla meteorologia.

La potenza dei computer quantistici diventerà indispensabile per eseguire operazioni come la sequenza del genoma, l’individuazione di nuove medicine, la crittografia e l’ottimizzazione di sistemi complessi come il traffico nelle grandi città.

Sostenibilità e sicurezza

Una delle priorità più pressanti per le organizzazioni di tutto il mondo è il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Nel 2024 le imprese avranno l’occasione di dare prova dell’efficacia dei loro sforzi, investendo su nuove soluzioni tecnologiche per diventare ancora più eco-friendly.

Pixabay

Il concetto di “economia circolare” diventerà sempre più importante, insieme ai principi di durabilità, riciclabilità e riusabilità che dovranno essere integrati sin dalle fasi di design del prodotto. Il mondo tech si orienterà verso lo sviluppo di architetture che riducano il consumo di energia e le emissioni di carbonio, e i produttori dovranno trovare materiali etici e sostenibili per la realizzazione dei dispositivi.

Tra i trend tecnologici del 2024 non può mancare una maggiore attenzione alla sicurezza informatica. Le minacce continuano ad aumentare e il panorama del cybercrimine è sempre più ricco, soprattutto ora che i tool di automazione facilitano il lavoro dei criminali informatici.

Le misure di cybersecurity dovranno evolvere e insieme a esse andrà sviluppata una cultura di sicurezza aziendale che renda le imprese più resilienti. Le nuove strategie di sicurezza dovranno integrare misure per garantire continuità alle difese aziendali e fare uso dell’intelligenza artificiale per contrastare efficacemente gli attacchi.

Le organizzazioni di tutto il mondo hanno di fronte a loro numerose opportunità per crescere e guidare l’innovazione. Per sfruttarle al meglio è importante individuare rischi e benefici di ogni soluzione e trovare la strategia migliore in grado di bilanciarli, supportando al contempo gli obiettivi di business.