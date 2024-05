ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM, il miglior ultrawide per giocare? | Test & Recensione

Continuiamo il nostro viaggio nei monitor OLED di nuova generazione con l’ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM, equipaggiato con un pannello ROG OLED di terza generazione che porta con sé diverse novità. Come tutti i prodotti della famiglia ROG, si tratta di un monitor dedicato principalmente ai videogiocatori, con un fattore di forma ultrawide e caratteristiche tecniche che strizzano l’occhio a diversi generi videoludici. Scorpiamo in questa recensione come va e se vale la pena acquuistarlo.

Caratteristiche tecniche

L’ASUS ROG OLED PG34WCDM ha una diagonale di 34 pollici con formato 21:9, ideale per esempio per i giochi di guida, ma ottima per aumentare l’immersività anche in tutti quei giochi che supportano questo formato.

Il pannello ha una curvatura 800R ed è, come anticipato, OLED. Abbina una risoluzione 3440 x 1440 pixel a una frequenza d’aggiornamento di 240Hz, che insieme a un tempo di risposta di soli 0,03ms lo rende il monitor perfetto anche per chi ama gli FPS e i battle royale. La copertura del 99% dello spazio DCI-P3 e il delta E inferiore a 2 fanno si che sia adatto anche a chi lavora con la grafica e necessita di una riproduzione estremamente accurata dei colori.

Tra le novità di questo pannello ROG OLED di terza generazione (prodotto da LG) troviamo una luminosità decisamente migliorata, specialmente a schermo intero, dove raggiunge i 250 nit. Decisamente pochi se paragonati a quelli di un normale schermo LCD, ma un bel passo in avanti se pensiamo che i display OLED di passata generazione non raggiungevano nemmeno i 200 nit. La luminosità di picco tocca invece i 1300 nit, raggiunti in una finestra grande il 3% dello schermo.

In termini di tecnologie, non manca il supporto a FreeSync Premium Pro, insieme alla compatibilità con G-Sync, oltre a una serie di accorgimenti atti a preservare la salute del pannello OLED. Sono tutti raccolti all’interno della funzionalità ASUS OLED Care, che permette di impostare un salvaschermo, regolare automaticamente la luminosità dei loghi statici ed eseguire operazioni come Pixel Cleaning e Screen Move, che aiutano a prevenire il burn-in.

La dotazione porte mette a disposizione una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, una USB-C con power delivery fino a 90 watt, doppia uscita audio (jack 3,5mm o uscita ottica SPDIF) e un hub USB con una USB-A 2.0 e due USB-A 3.2 Gen 1. La USB-A 2.0 è posta sulla parte superiore dello schermo ed è molto utile, insieme alla vite da ¼” presente sullo stand, per collegare facilmente una webcam; una delle due USB-A 3.2 Gen 1 si trova davanti, sul bordo inferiore, alla sinistra del logo ASUS ROG.

Design

Il design è quello tipico dei prodotti ASUS ROG, abbastanza aggressivo e molto vicino ai gusti dei videogiocatori. La base d’appoggio è abbastanza grande, ha la tipica forma a V ed è dotata di un LED che proietta il logo ROG sulla scrivania. Permette di regolare il monitor in altezza, di inclinarlo e di ruotarlo, e offre molto spazio per far passare i cavi.

Al centro del bordo inferiore, dietro il logo ASUS ROG si nascondono due pulsanti e il joystick per accedere al menu OSD, ricco di opzioni e facile da navigare. Il pulsante di destra serve per accendere il monitor, mentre a quello di sinistra si può abbinare una scorciatoia, per accedere velocemente a una particolare opzione, come ad esempio un cambio di preset.

Nella parte posteriore ritroviamo il classico design ASUS ROG, con una riga diagonale che divide la parte di scocca liscia da quella con design matrix, in cui troneggia nuovamente il logo ASUS ROG.

Esperienza d’uso

Per quanto sia studiato principalmente per i videogiocatori, un monitor 34 pollici è estremamente versatile e si presta bene anche all’uso quotidiano e lavorativo, grazie all’ampio spazio a disposizione e alla possibilità di mettere fino a tre finestre affiancate in verticale.

Nell’uso quotidiano è proprio questo il vantaggio rispetto a un classico schermo 16:9. Avere un’area di lavoro più grande, su cui tenere più finestre, si traduce in un multitasking più veloce ed efficiente, che permette di completare tutte le operazioni più in fretta.

Inutile dire però che dove l’ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM mostra i muscoli è il gaming. L’elevata frequenza d’aggiornamento e il bassissimo tempo di risposta fanno sì che si comporti benissimo nei giochi frenetici e negli sparatutto competitivi, pur non essendo l’ideale per questo particolare genere vista la diagonale ampia e rapporto d’aspetto allungato. Al contrario, è perfetto per i giochi di guida, dove 21:9 e alta frequenza d’aggiornamento sono spesso le caratteristiche più ricercate.

I giochi che però permettono al pannello OLED di esprimersi al massimo sono altri, tipicamente i single player con un comparto grafico mozzafiato, come Cyberpunk 2077. Qui, l’ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM non delude le aspettative, portando in vita Night City con colori estremamente vividi e precisi.

Ottima anche l’esperienza di gioco con HDR: i pannelli OLED notoriamente eccellono in questo campo, quello a bordo del monitor ASUS non fa eccezione.

Verdetto

L’ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM offre caratteristiche che fanno gola a molti videogiocatori, specialmente gli amanti dei giochi di guida, ma anche tutti coloro che sono alla ricerca di un monitor adatto a praticamente tutti i generi videoludici.

Nell’ultimo periodo abbiamo visto una sempre maggior diffusione di monitor QHD 240Hz. Capire il perché è molto semplice: uniscono il meglio dei due mondi e consentono ai giocatori di giocare bene sia ai tripla A che ai titoli competitivi. Il PG34WCDM segue la stessa filosofia, ma grazie al formato 21:9 riesce a catturare una fetta ancor più grande di utenti.

A conti fatti, se cercate un monitor gaming ultrawide, questa è una delle migliori scelte presenti sul mercato. L’unico suo punto debole potrebbe essere il prezzo: costa 1499 euro, non pochi, specialmente considerando che sul mercato ci sono alternative ben più economiche. Un esempio? Il Samsung Odyssey G8 offre una frequenza d’aggiornamento più bassa (175Hz contro 240Hz), ma costa 650€ in meno, una differenza che non può certo essere trascurata.