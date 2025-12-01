Avatar di Zeringo 103
Non c'è nessuno scandalo, ormai è normale usare l'ia...............al posto del cervello.
Restando in tema, secondo voi tra i fantomatici siti che si fregiano della capacità di individuare il testo scritto da una AI, ce n'è qualcuno affidabile o sono tutti delle fregature? Esiste un qualche software o applicazione ufficialmente e universalmente riconosciuta con un'alta attendibilità per il riconoscimento dei testi AI generated? Un ente o istituzione pubblica può contestare un elaborato scritto basandosi su elementi oggettivamente riconosciuti? A mio avviso non esiste nessuna prova oggettiva per questa dimostrazione, mi sbaglio?
Ma Pangram è affidabile e ufficialmente riconosciuta?
Ho testato vari detector GPT più volte e, in base alla mia esperienza, sono altamente inaffidabili. Ho spesso generato testo con ChatGPT e poi l'ho controllato con questi detector. Ci sono stati casi in cui hanno correttamente identificato il testo come generato al 100% dall'IA. Tuttavia, quando ho sostituito manualmente alcune frasi comuni con sinonimi e l'ho ripresentato, il punteggio di rilevamento è sceso a circa il 7%.

D'altra parte, ho anche scritto paragrafi interamente a mano, solo per vederli contrassegnati come generati al 98% dall'IA. Inoltre, diversi detector GPT tendono a darmi risultati completamente diversi.

È scioccante quanta evidenza ci sia contro la loro affidabilità, eppure molti insegnanti, compresi quelli universitari, continuano a usarli.

Una domanda che mi rimane riguarda le traduzioni. Se scrivo qualcosa a mano ma uso ChatGPT per tradurlo, tecnicamente questo rende il risultato generato dall'IA?
