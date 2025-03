Nasce Galene.AI: lo spin-off di S2E per l'IA

L'intelligenza artificiale sta ridisegnando i confini dell'innovazione aziendale in Italia, con nuovi attori che emergono per colmare il divario tra le potenzialità delle tecnologie AI e la loro applicazione pratica nel tessuto imprenditoriale europeo.

Una nuova realtà, nata dall'esperienza consolidata nel settore tecnologico, si propone ora di democratizzare l'accesso all'intelligenza artificiale generativa, rendendo queste tecnologie accessibili non solo ai colossi del mercato ma anche alle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana. Con un approccio che pone al centro conformità normativa e controllo dei dati, questa iniziativa rappresenta una risposta tutta italiana alle sfide dell'AI nel contesto europeo.

Ti potrebbe interessare anche INFILTRATI, si fanno assumere ma sono criminali - Luca Livrieri INFILTRATI, si fanno assumere ma sono criminali - Luca Livrieri Guarda su

Una piattaforma italiana per navigare nel mare dell'AI

Galene.AI nasce come spin-off strategico di S2E, società di consulenza tecnologica attiva dal 2008, per rispondere alla crescente domanda di soluzioni di intelligenza artificiale sicure e conformi alle normative europee. La nuova realtà si distingue per la specializzazione in Agentic AI e AI Governance, anticipando quelli che Gartner ha identificato come i trend dominanti del 2025 nel settore tecnologico.

La peculiarità dell'offerta risiede nella possibilità di implementare soluzioni avanzate sia in Cloud che On-Premise, personalizzabili in base alle specifiche esigenze aziendali. Questo approccio permette alle organizzazioni di ogni dimensione di integrare l'AI nei propri processi senza dipendere esclusivamente dai grandi player tecnologici internazionali.

L'esperienza di S2E nel campo dell'intelligenza artificiale non è recente. Dal 2019, l'azienda ha costruito competenze nell'addestramento di modelli AI e nell'automazione intelligente dei processi aziendali, sviluppando soluzioni come G.A.I.A. che ha ottenuto riconoscimenti per il suo impatto innovativo nella supply chain del settore farmaceutico.

I progetti realizzati con Banca Progetto hanno inoltre portato all'azienda i prestigiosi UiPath AI10 Awards, consolidando la sua posizione nel panorama dell'innovazione tecnologica italiana. Questi successi hanno posto le basi per un'evoluzione strategica concretizzatasi all'inizio del 2023.

Marco Salerni, Direttore Generale di S2E, spiega la genesi del progetto: "A inizio 2023, abbiamo avuto l'intuizione di essere di fronte a una svolta strategica. L'onda dell'AI generativa ci era chiara pertanto abbiamo deciso di investire subito in modo mirato per diventare un riferimento nel settore". Una visione che ha portato alla formazione di un team dedicato con l'obiettivo di sviluppare la base tecnologica per i prodotti e le piattaforme AI del futuro.

La focalizzazione su Agentic AI e AI Governance rappresenta la risposta a due esigenze fondamentali del mercato: da un lato l'automazione intelligente dei processi attraverso agenti autonomi, dall'altro la necessità di garantire controllo, sicurezza e conformità normativa nell'implementazione di queste tecnologie.

Basata su tecnologia NVIDIA, con cui S2E ha rafforzato la partnership diventando SA Consulting Partner, la piattaforma Galene.AI si distingue per il componente proprietario Generative Shield. Questo sistema di AI Governance e Runtime Inspection & Enforcement garantisce il rispetto delle normative europee, inclusi AI Act e GDPR.

Il sistema effettua controlli in tempo reale durante le interazioni con gli AI Agents, mitigando i rischi e assicurando un'adozione responsabile delle tecnologie di AI generativa. Un aspetto particolarmente rilevante in un contesto normativo come quello europeo, più rigoroso rispetto ad altre aree geografiche.

Democratizzazione dell'AI per il mercato italiano

Andrea Cappelletti, Direttore di Galene.AI, sottolinea l'approccio inclusivo dell'iniziativa: "Galene.AI offre l'accesso a soluzioni AI avanzate che fino a ieri erano appannaggio esclusivo delle grandi Big Tech. La nostra piattaforma garantisce un'adozione dell'AI conforme alle normative europee e perfettamente integrata nel mercato italiano".

Il sistema effettua controlli in tempo reale durante le interazioni con gli AI Agents

Un elemento distintivo è la scalabilità della soluzione, progettata per adattarsi sia alle grandi organizzazioni che alle realtà più piccole. Questo approccio multilivello consente di calibrare l'implementazione in base alle effettive esigenze e capacità dell'azienda, democratizzando l'accesso a tecnologie altrimenti inaccessibili per molte PMI italiane.

Coerentemente con la filosofia di S2E, anche Galene.AI pone la persona al centro della propria visione. Cappelletti evidenzia come "il percorso di adozione non è mai solo una questione tecnologica, ma di scelte strategiche, di governance e di impatto sulle persone".

L'obiettivo dichiarato è quello di accelerare l'innovazione nelle imprese con soluzioni AI sicure, etiche e scalabili, preservando il know-how aziendale e valorizzando il capitale umano. Un approccio che trasforma l'adozione dell'intelligenza artificiale in un'opportunità di crescita sostenibile e consapevole, piuttosto che in una mera corsa alla tecnologia fine a se stessa.