

Immaginate questa scena. Una persona qualsiasi esce dall’ufficio, sale sul tram, apre il laptop e invece di scrollare social scrive poche righe a un’AI: “Vorrei una piattaforma per gestire i corsi che tengo la sera: calendario, iscrizioni, pagamenti, e una piccola area community”. Dopo pochi minuti ha davanti una prima versione del suo prodotto: schermate, pulsanti, login. È grezza, imperfetta, ma esiste. Il resto si sistema strada facendo, provando, correggendo, aggiungendo pezzi.



Fino a ieri, per fare una cosa del genere, questa persona, avrebbe dovuto chiamare un’agenzia, cercare uno sviluppatore, parlare un linguaggio che non conosceva. Più realisticamente, avrebbe rinunciato. Persone che prima usavano soltanto il software, ora iniziano a costruirlo, o almeno nella sua versione beta.



Dentro questo movimento è spuntata una parola che, in pochi mesi, è uscita dal gergo degli addetti ai lavori per diventare cultura pop: vibe coding.



Mettetevi comodi, iniziamo!

I protagonisti di questo cambiamento: Andrej Karpathy, ex OpenAI, Michele Catasta, Replit e Elena Verna, Lovable. Oggi parliamo di loro e di come con il Vibe Coding stanno ridisegnando il modo di sviluppare software.