La gente non vuole l’AI, vuole una soluzione: l’Agentic AI oltre il tecnocentrismo

Viviamo in un momento in cui ogni nuova tecnologia promette soluzioni rapide e straordinarie. Ma il rischio è quello di farsi abbagliare, dimenticando che il vero valore nasce solo quando queste tecnologie rispondono ai bisogni reali delle persone: si finisce per credere che basti introdurre un algoritmo per cambiare tutto, dimenticando che ogni tecnologia deve partire dalle persone e dai contesti in cui viene inserita. L’idea dominante è quella del techno-solutionism: basta implementare un’intelligenza artificiale per risolvere un problema (o, peggio, qualsiasi problema), senza interrogarsi sulla sua reale utilità per le persone e i contesti organizzativi in cui viene applicata. Questo approccio sta portando da un lato ad un’ossessione tecnocentrica, dove l’AI non è più un mezzo per un fine, ma diventa il fine stesso.

Parlando ogni giorno con aziende italiane che vogliono innovare, mi accorgo di quanto entusiasmo ci sia intorno all'AI, ma anche di quante domande e difficoltà concrete accompagnino questo percorso.

Spesso l'AI viene vista quasi come una bacchetta magica, capace di risolvere tutto. Ma si finisce per immaginare scenari al limite della fantascienza, lontani dalle sfide quotidiane che vivono davvero le organizzazioni, sono spesso scenari distopici con implicazioni etiche non trascurabili, delle nuove regolamentazioni europee come l’AI Act.

Non è difficile capire da dove venga questa percezione. I progressi dell'AI sono straordinari: sta avanzando a una velocità senza precedenti, e ci stiamo abituando troppo bene. Di fronte a un’accelerazione così vertiginosa, la tentazione di applicare l’AI ovunque, per risolvere problemi nel mondo reale, è fortissima. Non a caso, il tema della Physical AI - ovvero l’integrazione dell’AI in macchine e dispositivi fisici - è stato indicato da Jensen Huang, CEO di NVIDIA, come uno dei principali driver tecnologici dei prossimi anni, durante il GTC 2025.

Un’altra grande sfida - per me la più importante - nell’adozione dell’AI in azienda è la trasformazione interna che essa comporta. Decidere di implementare strutturalmente l’AI equivale, di fatto, a mettere a nudo dati, processi, abitudini e dinamiche organizzative consolidate. Un cambiamento che può spaventare, ma che, se affrontato con consapevolezza, porta a risultati profondi. Mi piace pensarlo come una forma di psicoterapia: inizialmente genera resistenze, perché porta alla luce aspetti critici e spesso trascurati, ma nel lungo termine offre benefici profondi e strutturali. Quando si inizia a discutere con un’azienda della possibilità di adottare una piattaforma AI privata, sicura e personalizzabile, sono legittime domande come: quali sono le vere esigenze? A cosa serve davvero l’AI? Quali processi devono essere accelerati? E soprattutto, quale sarà l’impatto di questa accelerazione sulle persone coinvolte? Domande che meritano risposte concrete, non promesse vuote.

In altre parole, si ha la percezione che l’AI stravolgerà tutta l’organizzazione, quando in realtà l’adozione di una corretta soluzione AI è quella che si adatta gradualmente ai processi e ai need delle persone in azienda (che nella stragrande maggioranza dei casi stanno già comunque usando strumenti AI di produttività individuale, ma che semplicemente non sono sotto il controllo dell’azienda).

Non sorprende quindi che siano ancora pochissime le aziende in cui l’AI è stata implementata in modo sistematico e capillare, con una piattaforma diffusa tra tutti i team e personalizzata sulle esigenze specifiche. Quello a cui assistiamo oggi è piuttosto un’adozione disordinata, a macchia di leopardo, senza una reale governance o un controllo sulla compliance normativa. Spesso, i singoli utenti scelgono autonomamente quali strumenti SaaS utilizzare, caricando dati aziendali - e talvolta persino informazioni sensibili di clienti - per semplificare le proprie attività quotidiane. Il rischio di dispersione del know-how e di esposizione a problematiche di sicurezza è enorme.

Alla base di questo fenomeno, a mio avviso, c’è un problema ancora più profondo: la carenza di una vera e propria AI Literacy. Non a caso, da febbraio 2025, l’Articolo 4 dell’AI Act ha introdotto questo requisito per tutte le aziende che adottano o intendono adottare soluzioni di intelligenza artificiale. L’AI Literacy non consiste semplicemente nel seguire una serie di webinar o corsi di aggiornamento, ma un percorso di largo respiro, mirato alla comprensione profonda della natura di questa tecnologia, dei suoi impatti e delle sue implicazioni - da quelli sociali a quelli economici -, al fine di garantire un’implementazione consapevole e strategica dell’AI nelle organizzazioni.

Quello che emerge oggi con chiarezza dal mercato è che un’adozione dispersiva e non strategica dell’AI all'interno delle organizzazioni rischia di generare disillusione nel top management, compromettendo la percezione del suo reale valore. L’AI non è una bacchetta magica e, se non integrata con una visione chiara, può sembrare inefficace nel risolvere sia i problemi quotidiani delle singole aree aziendali - Sales, Legal, Finance, HR - sia le sfide più complesse legate ai “pain point” strutturali del business model. Per queste ultime, servono soluzioni tailor-made, basate su un’Agentic AI capace di un reasoning avanzato, modellato sul know-how aziendale e orientato a obiettivi specifici.

Come ci ricorda Philip Kotler, e come insegna il marketing “la gente non vuole un trapano: vuole un buco nel muro”. Nella realtà aziendale, il “buco” non è un modello AI più avanzato, ma una soluzione che funzioni concretamente nel contesto operativo. Su questo, a mio avviso, indipendentemente dal livello di AI Literacy iniziale, ciò di cui le aziende hanno realmente bisogno oggi è un ambiente privato e sicuro dove poter sperimentare liberamente l’uso dell’AI, coinvolgendo tutti i processi e le funzioni aziendali. Un ecosistema in cui integrare, con serenità e nel rispetto delle policy aziendali, la propria knowledge base, così da vivere sulla propria pelle un’accelerazione orizzontale e diffusa del business.

È proprio per rispondere a questa esigenza che, con Galene.AI, stiamo portando sul mercato una piattaforma pensata per aziende di ogni dimensione: un ecosistema AI completamente controllato, dall’hardware al software fino all’UI/UX, senza dipendenze esterne non gestite. Un ambiente che garantisce piena sovranità sui dati e mantiene modelli di AI, processi e proprietà intellettuale sotto il controllo totale dell’organizzazione. Grazie a un’ampia personalizzazione, anche self-made, e a Agenti AI configurabili su job profile e basi dati custom, la piattaforma offre a ogni persona in azienda uno strumento concreto per accelerare processi esistenti o ideare nuove modalità di lavoro.

Perché l’innovazione tecnologica, da sola, non è mai il fine. Lo diventa solo quando è progettata, implementata e supervisionata dagli esseri umani all’interno di processi organizzativi, con l’obiettivo di creare valore—non solo economico, ma anche strategico e culturale.