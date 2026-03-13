Per qualcuno è il futuro del cinema, per altri è l’inizio della fine della creatività umana. Ma la verità è che Sora 2 e le nuove tecnologie di generazione video stanno già riscrivendo le regole del gioco.

Paese che vai, AI a lavoro che trovi C’è un’immagine che torna sempre quando parliamo di lavoro che soffoca: Charlie Chaplin in Tempi moderni, risucchiato dentro gli ingranaggi di una macchina più grande di lui. È una scena cult perché fa sorridere e inquieta allo stesso tempo. Anche oggi, pur senza catene di montaggio davanti agli occhi, molti lavori continuano ad assomigliare a quella sensazione lì. Email su email, riunioni, file da rincorrere, scadenze che si accavallano. E allora, detta con un po’ di ironia, viene quasi da pensare che forse ci converrebbe davvero lasciare all’AI almeno la parte più ripetitiva e soffocante del lavoro. Il punto, però, è che mentre noi scherziamo su questa provocazione, la realtà è già più avanti. Sky TG24 ha diffuso la notizia di Investcloud, a Porto Marghera, dove tutti e 37 i dipendenti sono stati licenziati perchè verranno sostituiti dall’AI. È un caso isolato o l’inizio di qualcosa che vedremo sempre più spesso? La motivazione, evidenzia l'azienda, è nel cambio di modello di business, ora “fortemente distribuito in diversi Paesi nel mondo e parzialmente basato su soluzioni adattate a livello locale ma non più compatibile con l'obiettivo di realizzare una piattaforma tecnologica integrata centrata su soluzioni basate sull'intelligenza artificiale”. Qui la news.

Impatto dell'AI sul mercato del lavoro A porsi questa domanda non sono solo i comuni mortali, ma anche chi l’AI la costruisce e la vende. Anthropic ha provato infatti, a fare una cosa semplice ma decisiva: separare ciò che l’Intelligenza Artificiale potrebbe fare da ciò che sta già facendo nel mondo reale. Nel report “Labor market impacts of AI” questa differenza viene raccontata attraverso una nuova misura, chiamata “esposizione osservata”. In pratica, Anthropic si chiede: tra tutti i compiti che un LLM (come ad esempio ChatGPT, Claude, Grok, ecc…) sarebbe teoricamente in grado di accelerare o automatizzare, quanti vengono effettivamente svolti con l’AI in contesti professionali reali? Per calcolare questa esposizione osservata, Anthropic mette insieme più fattori: il compito deve essere teoricamente compatibile con un LLM e deve mostrare una quota rilevante di automazione. Guardate l’immagine in alto. La parte blu mostra la capacità teorica degli LLM: cioè la quota di attività che questi sistemi potrebbero potenzialmente coprire. La parte rossa mostra invece la copertura reale osservata nei dati di utilizzo di Claude. La distanza tra le due aree racconta molto più di tanti slogan, per esempio, sia nelle professioni informatiche che in quelle amministrative e d’ufficio la possibilità teorica di “invasione” dell’AI arriva a circa il 94%, ma quando si guarda all’uso osservato, il quadro cambia parecchio in quanto, Claude oggi copre solo il 33% delle attività in entrambi i settori. Il punto più utile di questo report quindi sta nell’osservare come questo divario tra blu e rosso si restringerà nel tempo. Perché è lì, tra quelle righe, che si vedranno i veri cambiamenti economici. Qui l'articolo blog di Anthropic.

Reimagining Gemini e Copilot Cowork Dopo aver letto le report di Anthropic, vale la pena fare un passo ulteriore. Perché se il primo riflesso è pensare all’Intelligenza Artificiale come a qualcosa che ci toglierà lavoro, il secondo dovrebbe essere domandarci quanto invece stia diventando uno strumento che il lavoro lo alleggerisce, lo accelera, lo rende meno dispersivo. Google ha presentato una serie di funzionalità che vale la pena leggere con attenzione. Gemini è stato trasformato in un collega invisibile che prende informazioni da email, file, chat e web per costruire i contenuti più disparati che ci servono, contestualizzati sui nostri file. Dall’altra parte Microsoft sta spingendo Copilot oltre la logica del semplice assistente conversazionale con il lancio di Copilot Cowork, pensato per semplificare la delega del lavoro. Descrivi il risultato che desideri e Cowork lo integra automaticamente nelle tue email, riunioni, messaggi, file e dati. L’idea di fondo è una sola: trasformare strumenti già usati ogni giorno in sistemi che capiscono meglio il contesto e aiutano a costruire, organizzare, cercare e presentare le informazioni in modo più rapido. Qui tutte le nuove funzionalità.

Tre storie dal mondo In Europa, un’analisi pubblicata nel blog della Banca Centrale Europea mostra che le aziende che utilizzano l’AI in modo intensivo sono più propense ad assumere nuovi dipendenti rispetto a quelle che la usano poco o per nulla. In Cina, invece, il governo sta puntando su una diffusione capillare dell’AI per rilanciare la produttività e compensare l’invecchiamento della forza lavoro. E poi c’è la terza storia: Burger King sta testando negli Stati Uniti delle cuffie basate su OpenAI con una voce chiamata “Patty”, che parla direttamente nelle cuffie dei dipendenti per gestire il punto vendita.

Sipario e Conclusioni Il mondo del lavoro sta cambiando davvero, e sarebbe inutile negarlo. Cambiano gli strumenti, cambia il modo in cui si produce valore, cambiano perfino gli attori necessari a far funzionare un business. È normale che facciano più rumore i casi in cui questo passaggio appare nella sua forma più radicale, come a Porto Marghera, ma la realtà quotidiana, per la maggior parte dei lavoratori, è ancora molto più sfumata. Questo, però, non significa che possiamo restare fermi. Significa, semmai, che dobbiamo imparare a convivere e formarci con nuove logiche, nuovi strumenti, nuovi paradigmi. Oggi quella rigidità si incrina e, dentro quella crepa, si apre anche una possibilità: non restare inchiodati per sempre allo stesso ruolo, agli stessi compiti, agli stessi ingranaggi.