Microsoft ha annunciato 365 Copilot, uno strumento di IA che combina i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLLM) con le applicazioni e i dati della suite 365. Il nuovo tool sarà presente sia nelle applicazioni classiche come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams, sia in Business Chat, un nuovo prodotto che analizza la mole di dati della suite per estrarre le informazioni utili al business.

Copilot supporta la creatività e velocizza il processo di creazione: l’integrazione in Word permette di generare una bozza a partire da un input utente, riducendo i tempi di scrittura e modifica. Allo stesso modo, in PowerPoint il tool è in grado di creare presentazioni da documenti, su cui l’utente può eseguire tutte le modifiche necessarie. In Excel, Copilot si occupa di analizzare i trend e generare grafici in autonomia.

Il nuovo strumento di IA supporta anche la produttività dei dipendenti: integrato in Outlook, sintetizza thread mail e consiglia risposte sulla base dei contenuti precedenti; in Teams, Copilot è in grado di creare riassunti delle riunioni, evidenziando i temi su cui i partecipanti sono d’accordo o sui quali divergono, e persino suggerire le prossime attività da affrontare. Anche gli utenti di Power Platform potranno godere delle potenzialità del nuovo tool: in pochi minuti si possono creare chatbot e applicazioni.

Business Chat, infine, unisce le capacità del modello ai dati e alle applicazioni 365 per creare un pool di conoscenza condiviso tra tutti gli utenti. I dipendenti possono trovare le risposte alle proprie domande in breve tempo, senza doversi destreggiare tra i documenti aziendali. La nuova feature comprende il linguaggio naturale e genera aggiornamenti di stato aggregando i dati provenienti da mail, chat e trascrizioni di riunioni Teams.

I vantaggi di Microsoft 365 Copilot

D’ora in poi le aziende potranno sfruttare la potenza di Copilot nel lavoro di tutti i giorni, semplificando e velocizzando molte attività quotidiane. Il tool lavora con i dati aziendali e li collega agli LLM in maniera del tutto trasparente per gli utenti, ma rispettando la privacy e i requisiti di sicurezza aziendali.

Copilot combina i dati provenienti da diversi tipi di contenuti aziendali, ma lo fa senza disperderli tra i gruppi di utenti e rispettando la visibilità delle informazioni tra i gruppi. Il tool presenta soltanto i dati a cui un utente può accedere, e non viene addestrato su quelli dei tenant.

Il nuovo strumento è adatto alle imprese di qualsiasi grandezza e anche ai singoli professionisti, dal momento che è integrato nelle applicazioni di produttività di uso comune e offre un’esperienza di utilizzo semplice e intuitiva. Copilot riesce a comunicare tra diverse app, per esempio creando una presentazione PowerPoint a partire da un file Word, ma può anche apprendere nuove abilità imparando a connettersi a nuovi sistemi e conoscere nuovi domini e processi.