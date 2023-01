Microsoft e OpenAI hanno esteso la propria partnership grazie al nuovo investimento da parte dell’azienda di Redmond. Le due compagnie hanno annunciato nuovi accordi in seguito a quelli del 2019 e del 2021, spiegando che estenderanno la collaborazione al settore dei supercomputer.

Si tratta di una nuova fase della loro partnership pluriennale, siglata con un investimento multimiliardario nel campo dell’IA per il supercomputing. Il nuovo accordo prevede che entrambe le parti siano libere di commercializzare in autonomia gli strumenti e i servizi che nasceranno dal loro sforzo comune.

Il nuovo accordo tra Microsoft e OpenAI

L’ultimo accordo tra Microsoft e OpenAI mira a rafforzare la collaborazione tra le due compagnie e spingere sull’innovazione congiunta. Iniziata nel 2016, la partnership ha introdotto diversi sistemi di intelligenza artificiale pensati per i supercomputer, con l’obiettivo di democratizzare l’uso dell’IA.

La nuova fase della collaborazione si basa su tre punti principali: il supercomputing su larga scala, lo sviluppo di nuove esperienze basate sull’IA e la decisione di rendere Azure il cloud provider esclusivo di OpenAI.

Microsoft ha spiegato di voler aumentare i propri investimenti nella creazione e nello sviluppo di sistemi di supercomputing specializzati nell’IA, per supportare e accelerare la ricerca di OpenAI; al contempo, dopo l’annuncio della disponibilità generale di Azure OpenAI, l’azienda continuerà a estendere l’infrastruttura per permettere a sempre più clienti di sviluppare progetti di IA in autonomia.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, è intervenuto in merito all’annuncio, illustrando gli obiettivi delle due aziende: “Abbiamo formato la nostra partnership con OpenAI basandoci sull’ambizione condivisa di supportare responsabilmente la ricerca IA d’avanguardia e democratizzarla come nuova piattaforma tecnologica. Nella prossima fase della nostra partnership, sviluppatori e organizzazioni di ogni ambito avranno accesso ai migliori modelli, infrastrutture e toolchain grazie ad Azure, per creare ed eseguire le loro applicazioni”.

I nuovi modelli di OpenAI sviluppati da Microsoft saranno utilizzati per introdurre nuove esperienze digitali basate sull’intelligenza artificiale. Azure OpenAI è solo il primo dei servizi a cui utenti e sviluppatori avranno accesso e che serviranno ad accelerare la ricerca indipendente.

Le due compagnie credono fortemente nell’impatto dell’intelligenza artificiale in ogni aspetto della vita, sia personale che lavorativa; per questo motivo hanno siglato nuovi accordi che mirano da una parte ad aprire l’IA a tutti, e dall’altra a sviluppare prodotti innovativi per diventare leader nel mercato.