MongoDB.local torna a Milano per nuove sessioni tecniche e incontri con esperti

Per la seconda volta dopo il successo dello scorso anno, MongoDB.local torna a Milano per permettere a sviluppatori e professionisti IT di approfondire l'offerta MongoDB, assistere a nuovi annunci e partecipare a incontri 1:1 con gli esperti.

L'evento è parte di un tour mondiale che mira a portare i contenuti più rilevanti su IA, Edge Computing e innovazione tecnologica direttamente alla community. Milano è solo una delle 23 tappe che toccano diverse parti del mondo, da New York a Sydney, e conta già ora più di mille registrazioni da oltre 150 città italiane.

Durante la giornata i partecipanti (sviluppatori, clienti MongoDB, curiosi) assisteranno a un keynote con gli annunci relativi alle novità della compagnia. Ci saranno occasioni di networking, e alcuni utenti selezionati potranno prendere parte a incontri 1:1 con esperti quali Salvatore D'Auria, Area Vice President di Mongo DB, Rick Houlihan, Field CTO, Diego Freniche Brito, Developer Advocate, e Francesc Mateu, Principal Healthcare.

Ci sarà l'opportunità di scoprire in che modo sviluppano in modo innovativo con MongoDB, ottenere informazioni sui nuovi rilasci di prodotto e scoprire come creare tecnologie rivoluzionarie.

Pixabay

I partecipanti potranno anche approfondire le soluzioni MongoDB e i tool e le best practice per facilitare lo sviluppo di applicazioni data-driven. L'appuntamento prevede una serie di sessioni dedicate a tutti i livelli tecnici e un'area in cui assistere a demo di prodotto.

Global Partner del MongoDB.local sono Amazon Web Services, Google e Microsoft.

Il MongoDB.local è un'occasione unica per toccare con mano l'offerta MongoDB e approfondire le migliori soluzioni e linee guida in uso. L'evento è infine un'importante opportunità per connettersi con la community e costruire nuove relazioni con altri utenti, potenzialmente sbloccando nuovi modi per innovare.

L'evento è aperto a sviluppatori, architetti, professionisti IT, DevOps e tutti coloro che lavorano con MongoDB. L'appuntamento è per il 13 giugno al Teatro Arcimboldi di Milano.