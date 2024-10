Migliori smartphone con IA integrata (ottobre 2024)

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia, scegliere il giusto dispositivo può fare una grande differenza. Questa guida vi aiuterà a comprendere cosa sono gli smartphone IA, perché potrebbero essere essenziali per voi e quali caratteristiche considerare durante l'acquisto. Inoltre, esploreremo come l'IA viene utilizzata nei dispositivi di oggi per offrire un'esperienza utente avanzata e personalizzata. Scopriamo insieme i migliori smartphone IA disponibili sul mercato.

Che cos'è uno smartphone IA?

Negli ultimi anni, il termine "smartphone IA" è diventato sempre più comune, ma cosa significa esattamente? Uno smartphone IA è un dispositivo mobile che integra tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza dell'utente, ottimizzare le prestazioni e offrire funzionalità avanzate che vanno oltre quelle di uno smartphone tradizionale. L'intelligenza artificiale (IA) negli smartphone si manifesta in vari modi, tra cui assistenti virtuali, fotocamere intelligenti, gestione della batteria, riconoscimento vocale e IA generativa.

Gli smartphone IA utilizzano principalmente algoritmi di apprendimento automatico e reti neurali per analizzare i dati e adattarsi alle abitudini dell'utente. Questo permette al dispositivo di prevedere le esigenze, ottimizzare le risorse e fornire suggerimenti personalizzati.

La potenza dell'IA eseguita localmente negli smartphone si deve alle avanzate NPU integrate nei più potenti processori, come i chip Qualcomm Snapdragon o Google Tensor, che sono progettati specificamente per gestire operazioni di intelligenza artificiale. Molte delle funzioni IA, ad oggi, sono ancora eseguite sul cloud per una migliore efficienza e velocità, di fatto annullando il requisito di una NPU performante. La maggior parte degli smartphone di fascia media o bassa, tuttavia, non hanno accesso a tutte le funzioni IA che invece possiedono i top di gamma.

Prodotti

Samsung Galaxy S24 Ultra Galaxy AI al suo massimo splendore Ha fotocamere avanzate e un processore tutto nuovo, si distingue per le funzioni IA. La S-Pen integrata e gli aggiornamenti garantiti 7 anni lo distinguono come una scelta di prim'ordine. Supporto software duraturo, Hardware premium, Fotocamere versatili, S Pen, Schermo anti riflesso Dimensioni generose, Prezzo non per tutti € 1183.99 su Amazon Samsung ha lanciato la sua attesissima suite software Galaxy AI con il debutto del Galaxy S24 Ultra. Questa suite all'avanguardia offre una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, progettate per migliorare l'esperienza dell'utente in diverse applicazioni. Tra le caratteristiche principali di Galaxy AI troviamo: Riassunto delle trascrizioni: Integrata nel registratore vocale, questa funzione trascrive le conversazioni in tempo reale in più lingue e genera riassunti concisi con facilità. Gli utenti possono creare una sinossi con pochi tocchi, semplificando il processo di acquisizione delle informazioni essenziali dalle conversazioni.

Chat Assist: Integrato nella tastiera su schermo, Chat Assist offre un miglioramento del testo in tempo reale. Può perfezionare i messaggi per renderli più professionali per le comunicazioni di lavoro, creare testi giocosi e ricchi di emoji per le chat occasionali, aggiungere hashtag pertinenti per il coinvolgimento nei social media e persino emulare il linguaggio di Shakespeare.

Traduzione vocale in tempo reale: Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, questa funzione fornisce una traduzione vocale rapida e accurata sia per le telefonate che per le interazioni faccia a faccia. Al momento del lancio supporta 13 lingue, ma se ne aggiungeranno altre in futuro.

Circle to Search: Nato come strumento di Google, Circle to Search è ora perfettamente integrato con la S Pen dell'S24 Ultra. Tenendo premuto il pulsante Home (o la barra dei gesti) e disegnando un cerchio intorno a qualsiasi contenuto sullo schermo, gli utenti possono avviare istantaneamente una ricerca su Google. Gli algoritmi di apprendimento automatico identificano rapidamente oggetti e luoghi, fornendo risultati di ricerca pertinenti, comprese le opzioni di acquisto.

Editor di immagini e galleria fotografica migliorati: L'editor di immagini guidato dall'intelligenza artificiale di Samsung è in grado di rimuovere riflessi e ombre indesiderate, riposizionare gli oggetti all'interno dell'inquadratura ed espandere usando l'IA generativa le immagini.

L'editor di immagini guidato dall'intelligenza artificiale di Samsung è in grado di rimuovere riflessi e ombre indesiderate, riposizionare gli oggetti all'interno dell'inquadratura ed espandere usando l'IA generativa le immagini. Instant slow-mo: Questa funzione consente agli utenti di rallentare i video in galleria generando fotogrammi extra. Visualizzando l'anteprima del video nell'app Samsung Gallery e tenendo premuto il momento desiderato, gli utenti possono ottenere una riproduzione slow-mo fluida e convincente. Infine Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza, garantendo agli utenti di avere accesso alle maggior parte delle funzioni IA che verranno sviluppate in futuro. Google Pixel 9 Pro XL Tutta l'IA di Google nel palmo della vostra mano Schermo da 6.8", batteria 5060mAh, tripla fotocamera con AI, Tensor G4 e raffreddamento a camera di vapore. Software aggiornato 7 anni. € 1199 su Amazon La suite di intelligenza artificiale di Google è stata sottoposta a diversi rebranding e ora presenta molteplici versioni, aumentando la complessità delle sue offerte. Lanciata inizialmente come Bard, la piattaforma di assistente personale basata sull'IA generativa è stata ribattezzata Gemini all'inizio del 2024. Non solo, Gemini è anche il nome dei modelli IA più avanzati dell'azienda americana e di questi esistono tre versioni distinte: Gemini Pro, Gemini Ultra e Gemini Nano. Alcuni di questi girano in cloud sui server di Google, altre sono implementati dal brand per funzionare direttamente sui dispositivi mobili. Queste sono le caratteristiche principali dell'IA di Google presente sugli smartphone Pixel: Riassunto delle registrazioni: L'app di registrazione vocale del Pixel 9 Pro XL include una funzione di riepilogo. Gli utenti possono generare riassunti concisi in punti delle loro registrazioni semplicemente toccando il pulsante Trascrivi e selezionando Riassumi. Questa funzionalità opera interamente sul dispositivo, garantendo privacy ed efficienza.

Smart Reply in Gboard: La funzione Smart Reply di Gboard utilizza l'intelligenza artificiale per suggerire risposte ai messaggi di WhatsApp e altre app di messaggistica.

La funzione Smart Reply di Gboard utilizza l'intelligenza artificiale per suggerire risposte ai messaggi di WhatsApp e altre app di messaggistica. Cerchia e cerca: Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti. Tenendo premuto il pulsante Home sullo schermo (o la barra di navigazione nella parte bassa del display) e disegnando un cerchio intorno a qualsiasi testo o immagine, il dispositivo esegue una ricerca su Google. L'apprendimento automatico sottostante identifica rapidamente oggetti e luoghi, fornendo risultati di ricerca pertinenti con una velocità e una precisione impressionanti. Si possono anche tradurre testi o risolvere problemi matematici.

Generatore di sfondi: Il Pixel 9 Pro XL introduce gli sfondi generati dall'intelligenza artificiale. Gli utenti possono scegliere tra una varietà di temi, oggetti, materiali e colori per creare immagini uniche.

Magic Editor: Una funzione di spicco per gli appassionati di fotografia, Magic Editor sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere gli oggetti nelle immagini. Gli utenti possono spostare o rimuovere elementi all'interno di una foto, mentre l'intelligenza artificiale riempie gli spazi.

Best Take: Progettata per migliorare le foto di gruppo, Best Take consente agli utenti di cambiare i volti dei soggetti tra più scatti della stessa scena. Questa funzione aiuta a garantire che tutti appaiano al meglio, anche se qualcuno ha sbattuto le palpebre o ha distolto lo sguardo in un particolare istante.

Progettata per migliorare le foto di gruppo, Best Take consente agli utenti di cambiare i volti dei soggetti tra più scatti della stessa scena. Questa funzione aiuta a garantire che tutti appaiano al meglio, anche se qualcuno ha sbattuto le palpebre o ha distolto lo sguardo in un particolare istante. Video Boost: Per rendere ancora più spettacolari i video registrati dallo smartphone, la funzione Video Boost migliora le riprese caricate nel Cloud di Google Foto. Questa funzione migliora in modo significativo il colore e l'illuminazione, con il lavoro pesante svolto dai server di Google, piuttosto che dall'hardware dello smartphone. Come Samsung, anche Google promette 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di patch di sicurezza, garantendo agli utenti accesso alla maggior parte delle funzioni IA che saranno sviluppate in futuro. Motorola razr 50 Ultra Motorola AI sta nel taschino Il nuovo top flip phone di Motorola ha un display esterno ancora più ampio e delle nuove fotocamere. Il razr 50 Ultra vuole conquistare il mercato. Schermi enormi, Da piegato è molto compatto, Hardware di fascia alta A aperto per essere usato al meglio, L'IA è ancora limitata € 902.49 su Amazon Il razr 50 Ultra è il primo smartphone ad arrivare sul mercato con Google Gemini invece che con Google Assistant, rendendo facilmente accessibile l'intelligenza artificiale generativa. Ciò significa che è in grado di riconoscere immagini, leggere e scrivere testi oltre a rispondere a domande, anche sul display esterno senza dover aprire il telefono.

Le funzionalità di messaggistica AI basate su Gemini Nano sono integrate nell'app Messaggi, e queste consentono di modificare il tono dei messaggi prima dell'invio. Pensate a un messaggio più formale per un cliente di lavoro o a un tono scherzoso per gli amici o la famiglia.

Motorola ha anche un proprio strumento di intelligenza artificiale generativa chiamato Style Sync. Questo strumento consente di scattare una foto con la fotocamera dello smartphone e di creare uno sfondo in base ai colori e ai motivi presenti nell'immagine. Il suo scopo è quello di consentire di abbinare lo smartphone al proprio abbigliamento, ma funziona benissimo anche su quadri, graffiti e tappeti.

Motorola ha annunciato che funzionalità aggiuntive sono in arrivo con i prossimi aggiornamenti sotto il grande cappello chiamato Moto AI. Honor Magic6 Pro L'IA che facilita la vita Honor Magic6 Pro vanta un teleobiettivo da 180MP, una fotocamera principale da 50MP con apertura variabile e un display con luminosità di picco di 5000 nit. Il suo design lo rende inconfondibile. Hardware premium, Fotocamere competitive, Ricarica rapida Supporto software limitato, Molte funzioni sono limitate all'ecosistema Honor € 999.90 su HiHonor Honor Magic6 Pro ha introdotto diverse funzionalità IA avanzate grazie all'aggiornamento MagicOS 8.0 basato su Android 14, tra queste: Fotografia sportiva: La funzione AI Motion Sensing Capture della fotocamera AI Falcon del Honor Magic6 Pro ottimizza foto e video in momenti dinamici. Ad esempio, mentre un giocatore di calcio si prepara a calciare la palla, l'IA analizza la postura, la posizione delle gambe e la traiettoria del movimento per anticipare il momento culminante dell'azione, regolando impostazioni come la velocità dell'otturatore e la messa a fuoco in anticipo. Questa tecnologia è utile anche in scenari con soggetti in rapido movimento, come bambini che danzano, cani che giocano o performance concertistiche, garantendo una nitidezza eccezionale.

AI Privacy Call 3.0: Questa tecnologia innovativa combatte la dispersione del suono nelle chiamate in spazi pubblici, dirigendo il suono direttamente all'orecchio dell'utente. Utilizzando una combinazione di IA e hardware, le conversazioni rimangono confidenziali. La nuova versione permette di attivare la modalità privacy da livello 1 a 9 del volume, un livello in più rispetto alla generazione precedente.

Questa tecnologia innovativa combatte la dispersione del suono nelle chiamate in spazi pubblici, dirigendo il suono direttamente all'orecchio dell'utente. Utilizzando una combinazione di IA e hardware, le conversazioni rimangono confidenziali. La nuova versione permette di attivare la modalità privacy da livello 1 a 9 del volume, un livello in più rispetto alla generazione precedente. AI Blur Private Info: Questa funzione permette di oscurare facilmente informazioni sensibili come nomi, password e numeri di contatto dalle immagini pronte per la condivisione, proteggendo la privacy degli utenti.

Questa funzione permette di oscurare facilmente informazioni sensibili come nomi, password e numeri di contatto dalle immagini pronte per la condivisione, proteggendo la privacy degli utenti. AI Circadian Night Display: Adatta automaticamente la temperatura del colore dello schermo in base all'ora del giorno. Durante il giorno, il display mantiene una temperatura di colore più fredda per una visualizzazione più nitida. Di sera e di notte, il sistema riduce gradualmente la temperatura del colore verso tonalità più calde, riducendo l'esposizione alla luce blu e migliorando la qualità del sonno.

Adatta automaticamente la temperatura del colore dello schermo in base all'ora del giorno. Durante il giorno, il display mantiene una temperatura di colore più fredda per una visualizzazione più nitida. Di sera e di notte, il sistema riduce gradualmente la temperatura del colore verso tonalità più calde, riducendo l'esposizione alla luce blu e migliorando la qualità del sonno. Magic Portal: sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per decifrare le interazioni degli utenti e semplificare attività complesse in processi semplici e in un unico passaggio. L'obiettivo è migliorare e velocizzare l'esperienza dell'utente. Può riconoscere gli indirizzi nei messaggi e indirizzare gli utenti a Google Maps per una navigazione semplificata. Simile alla funzione Circle to Search presente negli smartphone Google Pixel e Samsung Galaxy, Magic Portal può identificare oggetti visualizzati sullo schermo, facilitando la ricerca attraverso vari canali di shopping online. Supporta oltre 100 applicazioni globali, tra cui TikTok e Facebook, permettendo agli utenti di integrare Magic Portal nelle loro interazioni digitali quotidiane senza modificare il proprio modo di usare lo smartphone. Google Pixel 8a Gran parte dell'IA dei Pixel "premium" Il medio gamma di casa Google torna con lo stesso processore dei top di gamma e tutta l'IA per cui gli altri modelli sono conosciuti. Lo stesso chip dei flagship, Ottimo hardware equilibrato, Tutto il meglio dell'IA Google, Prezzo contenuto Rispetto agli altri in questa lista ha un hardware meno pregiato € 390.99 su Amazon Se volete il miglior smartphone AI a prezzo contenuto, dovete assolutamente valutare il Pixel 8a. Il Pixel 8a ha lo stesso processore Google Tensor G3 del Pixel 8 Pro, quindi è in grado di eseguire quasi tutte le stesse funzioni AI. Ha anche la stessa garanzia di 7 anni per il software.

Come per il Pixel 8 Pro, è possibile interagire con Google Gemini sul Pixel 8a. L'app registratore è la stessa che ci ha lasciato a bocca aperta con il Pixel 8 Pro e possiede le stesse funzioni di editing fotografico dei fratelli maggiori, anche se su un display più piccolo. Le fotocamere non sono all'altezza dei Pixel più costosi, ma le prestazioni sono molto simili e il prezzo è davvero imbattibile.

Se volete un aiuto per scrivere messaggi, riassumere le notizie che leggete sul web o trascrivere la vostre lezioni scolastiche, il Pixel 8a è in grado di aiutarvi alla grande. Offre funzioni AI pratiche e avanzate. Oppo Reno12 Pro L'IA generativa arriva nella fascia media Oppo Reno12 Pro si distingue come il primo smartphone della serie a porre l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza utente. IA generativa utile e divertente, Integra alcune funzioni con IA Google, Fotocamere capaci, Ricarica rapida e tanta autonomia Rapporto qualità/prezzo non dei migliori € 499.99 su Amazon Oppo Reno12 Pro è uno smartphone progettato per rivoluzionare l'esperienza utente grazie all'integrazione di avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale (IA): AI Eraser 2.0 : consente di eliminare facilmente elementi indesiderati dalle foto, migliorando notevolmente rispetto alla versione precedente. Questa funzione è in grado di gestire rimozioni su aree più ampie, garantendo risultati naturali e convincenti. Abbiamo testato la funzione su diverse immagini e siamo rimasti colpiti dalla qualità dell'elaborazione, che si è dimostrata praticamente impeccabile sia per la rimozione di persone che di oggetti. Inoltre, AI Eraser 2.0 riconosce automaticamente le persone presenti nelle foto, permettendo di selezionare e rimuovere soggetti indesiderati con estrema facilità.

AI Clear Face : è progettata per migliorare le foto di gruppo, ottimizzando automaticamente i dettagli dei volti. Quando si scatta un selfie di gruppo con la fotocamera frontale, il Reno12 Pro rileva automaticamente il numero di persone e attiva una modalità di ottimizzazione dedicata. Successivamente, gli utenti possono accedere all'album e utilizzare AI Clear Face per affinare i dettagli dei volti, come contorni facciali, capelli e sopracciglia, fino a un massimo di 10 persone, migliorando significativamente la qualità dei volti nelle foto di gruppo.

AI Best Face : è stata creata per risolvere il comune problema degli occhi chiusi nelle foto di gruppo. Questa funzione intelligente identifica automaticamente i soggetti con gli occhi chiusi in foto di gruppo con almeno tre persone e corregge l'immagine utilizzando l'IA. Sebbene questa funzionalità non sia ancora disponibile in Italia, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane o mesi. Dai materiali di prova forniti da Oppo, sembra che questa innovazione garantirà risultati naturali e convincenti.

Toolbox AI : supportato da Google Gemini, è una delle funzionalità più utili di Oppo Reno12 Pro. Situato nella barra laterale intelligente, questo strumento riconosce ciò che l'utente sta facendo sullo smartphone e suggerisce funzionalità IA appropriate. Ad esempio, durante la navigazione web, suggerisce funzioni come AI Speak e AI Summary per aiutare l'utente a cogliere rapidamente l'essenza di un articolo. Quando si scrivono post o commenti sui social media, AI Writer fornisce ispirazione creativa. Abbiamo testato queste funzioni con ottimi risultati, anche se al momento supportano solo l'inglese e il cinese, limitando l'utilizzo per gli utenti italiani.

AI Studio : è una delle funzionalità più creative di Oppo Reno12 Pro. Questa funzione permette di trasformare qualsiasi foto in un avatar digitale o in un'immagine del profilo personalizzata. Durante i nostri test, ci siamo divertiti molto a utilizzare AI Studio, ottenendo risultati di qualità e visivamente piacevoli. Anche se non è una funzione essenziale, è sicuramente interessante e divertente da provare, offrendo un tocco di creatività aggiuntiva agli utenti.

: è una delle funzionalità più creative di Oppo Reno12 Pro. Questa funzione permette di trasformare qualsiasi foto in un avatar digitale o in un'immagine del profilo personalizzata. Durante i nostri test, ci siamo divertiti molto a utilizzare AI Studio, ottenendo risultati di qualità e visivamente piacevoli. Anche se non è una funzione essenziale, è sicuramente interessante e divertente da provare, offrendo un tocco di creatività aggiuntiva agli utenti. AI Recording Summary: rende più facile ottenere riassunti da registrazioni audio. Che si tratti di una riunione, un'intervista o semplici note vocali, Reno12 Pro può generare riassunti intelligenti direttamente nell'app Registratore. Attualmente, questa funzione è limitata a inglese, hindi e cinese, con un limite massimo di 45.000 caratteri, ma rappresenta un'aggiunta molto utile per migliorare la produttività.

Ho bisogno dell'IA sul mio smartphone?

La necessità di un IA sullo smartphone dipende dalle vostre esigenze e dall'uso che fate del dispositivo. Quando valutate se avete bisogno di acquistare uno smartphone IA, pensate a quali sono le funzionalità promesse e pubblicizzate dai vari brand, per esempio da Samsung con la sua Galaxy AI, da Google per i suoi Pixel oppure da Motorola con la sua Moto AI.

Se trovate che anche solo una delle tante funzionalità integrate possa migliorare il modo in cui interagite con lo smartphone nella vita di tutti i giorni, ad esempio velocizzando la ricerca tramite Circle to Search oppure aiutandovi con la stesura e la sistemazione dei vostri appunti, allora forse vale la pena considerare uno smartphone IA. Tuttavia, se utilizzate il vostro smartphone principalmente per chiamate, messaggi e navigazione web di base, potreste non notare una grande differenza.

Certo, è comunque meglio avere le funzionalità IA nel caso prima o poi possano tornare utili e non usarle piuttosto che averne bisogno e non averle.

Cosa devo cercare quando acquisto uno smartphone IA?

Quando si tratta di acquistare uno smartphone IA, ci sono diverse caratteristiche e specifiche da considerare per assicurarti di ottenere il miglior valore per il vostro investimento. Ecco alcuni aspetti chiave da tenere a mente:

Processore e chipset: Un buon processore è fondamentale per le prestazioni dell'IA. Cercate smartphone con processori avanzati come Qualcomm Snapdragon serie 8, Google Tensor e Apple A14 o superiori, tutti dotati di avanzatissime NPU (Neural Processing Unit). Capacità di memoria e archiviazione: Gli algoritmi IA richiedono una notevole quantità di memoria per funzionare efficacemente. Assicuratevi che lo smartphone abbia almeno 8GB di RAM e una memoria interna sufficiente, preferibilmente ti tipo veloce come le più recenti LPDDR5X per le RAM e UFS 3.1 o UFS 4.0 per la memoria interna. Durata della batteria e gestione energetica: Un buon smartphone IA dovrebbe avere una batteria capiente e tecnologie di gestione energetica avanzate per prolungare la durata della batteria basandosi sulle vostre abitudini d'uso. Sistema operativo e aggiornamenti: Gli aggiornamenti regolari del sistema operativo sono essenziali per mantenere il dispositivo sicuro e ottimizzato, ma offrono anche una porta d'accesso alle funzionalità IA che potrebbero in futuro essere sviluppate. Optate per marchi che offrono aggiornamenti frequenti e supporto a lungo termine. Funzionalità aggiuntive: Considerate altre funzionalità avanzate come il riconoscimento vocale, la traduzione in tempo reale e le app basate sull'IA che possono arricchire la vostra esperienza utente.

In che modo gli smartphone utilizzano oggi l'intelligenza artificiale?

Gli smartphone di oggi integrano l'intelligenza artificiale in molti aspetti delle loro funzionalità, rendendo i dispositivi più intuitivi, performanti e sicuri. Ecco alcune delle principali applicazioni dell'IA negli smartphone moderni:

Fotocamere intelligenti: Le fotocamere degli smartphone utilizzano l'IA per riconoscere automaticamente le scene e gli oggetti, regolando le impostazioni della fotocamera per ottenere la migliore immagine possibile. Ad esempio, possono identificare un paesaggio, un volto o un cibo e ottimizzare contrasto, luminosità e colori di conseguenza. Assistenti vocali: Gli assistenti vocali come Siri di Apple, Google Gemini/Assistant e Alexa di Amazon utilizzano l'IA per comprendere e rispondere ai comandi vocali degli utenti. Questi assistenti possono eseguire una vasta gamma di compiti, dai promemoria alla navigazione, rendendo l'uso dello smartphone più semplice e interattivo. Traduzione in tempo reale: Applicazioni come Google Translate utilizzano l'IA per fornire traduzioni istantanee di testi e conversazioni vocali, facilitando la comunicazione in diverse lingue. Gli smartphone Samsung dotati di Galaxy AI possono tradurre le conversazioni e le telefonate in tempo reale. Gestione delle risorse: L'IA aiuta a ottimizzare l'uso delle risorse del telefono, migliorando le prestazioni e la durata della batteria. Ad esempio, l'IA può analizzare le abitudini d'uso dell'utente e chiudere automaticamente le applicazioni che consumano molta energia ma non vengono utilizzate frequentemente. Riconoscimento facciale e sicurezza: L'IA viene utilizzata per migliorare la sicurezza degli smartphone attraverso il riconoscimento facciale e altre forme di autenticazione biometrica. Queste tecnologie analizzano caratteristiche uniche del volto dell'utente per sbloccare il dispositivo in modo sicuro e rapido. Personalizzazione dell'esperienza utente: L'IA analizza il comportamento dell'utente per fornire suggerimenti personalizzati, come app che potresti voler utilizzare, articoli che potresti voler leggere o video che potresti voler guardare. IA generativa: L'IA generativa è solo una piccola parte del grande mondo dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni. Questa permette agli smartphone, tramite modelli di grandi dimensioni eseguiti in locale o in cloud, di generare testo, comprendere il contesto delle richieste degli utenti, trascrivere e riassume le registrazioni, generare immagini e molto molto altro ancora.

Quale smartphone IA scegliere?

Gli smartphone IA rappresentano una delle evoluzioni più significative nel campo della tecnologia mobile. Integrando l'intelligenza artificiale in molteplici aspetti delle loro funzionalità, questi dispositivi offrono un'esperienza utente migliorata, prestazioni ottimizzate e una maggiore sicurezza. Sebbene la necessità di un IA sullo smartphone dipenda dalle esigenze individuali, le potenzialità offerte dalle tecnologie di intelligenza artificiale sono indiscutibili.

Quando acquistate uno smartphone dotato di IA, considerate attentamente le caratteristiche e le specifiche che meglio si adattano alle vostre necessità. Con l'evoluzione continua dell'IA e dei dispositivi mobili, possiamo aspettarci ulteriori innovazioni che renderanno questi strumenti ancora più potenti e indispensabili nella vita quotidiana.

Gli smartphone IA non sono solo una moda passeggera, ma una testimonianza di come la tecnologia possa evolversi per migliorare la nostra interazione con il mondo digitale. Investire in un dispositivo con intelligenza artificiale può quindi rappresentare un passo avanti verso un futuro più connesso e intelligente.

Qui di seguito trovate una lista dei migliori smartphone che sfruttano attivamente l'IA dando un vero valore aggiunto all'esperienza utente.