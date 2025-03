L'IA arriva anche nelle penne: il testo viene inviato direttamente a ChatGPT

La fusione tra scrittura tradizionale e intelligenza artificiale sta raggiungendo nuove frontiere con dispositivi che promettono di rivoluzionare il modo in cui prendiamo appunti e interagiamo con la tecnologia. Una delle ultime innovazioni in questo campo è rappresentata da "The One Smart AI Pen", un progetto lanciato su Kickstarter dall'ingegnere Zakwan Ahmad che cerca di combinare la familiarità di una penna a sfera con le potenzialità dell'intelligenza artificiale più avanzata. Questo dispositivo, attualmente in fase di raccolta fondi, sta ovviamente attirando l'attenzione di appassionati di tecnologia e professionisti alla ricerca di strumenti per aumentare la propria produttività senza rinunciare al piacere della scrittura manuale.

Dietro l'apparenza di una comune penna a sfera si nasconde una sorprendente complessità tecnologica. The One Smart AI Pen integra batteria, microfono e radio Bluetooth che consentono la connessione con l'app mobile HearIt.AI e con ChatGPT. La costruzione in acciaio e plastica garantisce robustezza, mentre la tecnologia Bluetooth 5.2 permette una connettività efficiente fino a 10 metri di distanza dallo smartphone abbinato.

Con un'autonomia dichiarata di 30 ore dopo una singola ricarica di un'ora, questo strumento ambisce a diventare un compagno quotidiano per studenti e professionisti. Particolarmente interessante è l'inclusione di uno slot per schede MicroSD nella parte centrale del dispositivo, pensato specificamente per memorizzare registrazioni prolungate di lezioni o riunioni.

Funzionalità avanzate per un utilizzo versatile

La penna intelligente offre un ventaglio di funzionalità che va ben oltre la semplice scrittura. Tra le caratteristiche più interessanti spicca la registrazione audio con traduzione in oltre 52 lingue, la dettatura vocale e la possibilità di impostare promemoria direttamente attraverso comandi vocali.

La modalità "Writing Mode" rappresenta forse l'aspetto più rivoluzionario, consentendo di convertire la scrittura manuale in testo digitale. Questo potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi desidera ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi senza rinunciare alla digitalizzazione dei propri appunti.

Nonostante l'entusiasmo per le potenzialità offerte da questo dispositivo, emergono inevitabili preoccupazioni legate alla sicurezza. Una penna connessa all'intelligenza artificiale che apprende il nostro stile di scrittura potrebbe, in caso di compromissione, trasformarsi in un dispositivo di registrazione costante, sollevando questioni di privacy non trascurabili.

Attualmente il progetto sta cercando di raggiungere l'obiettivo di finanziamento di 10.000 dollari su Kickstarter, con un totale raccolto al momento della stesura dell'articolo di appena 2.581 dollari da 39 sostenitori. Come sempre accade con i prodotti in crowdfunding, è importante ricordare che si sta effettuando un investimento che potrebbe non tradursi necessariamente in un prodotto finito consegnato all'acquirente.

Il prezzo promozionale "Early Bird" per The One Smart AI Pen parte da 50 dollari, mentre il prezzo di vendita consigliato dovrebbe attestarsi intorno ai 65 dollari.