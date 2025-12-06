Gestire l’energia della vostra azienda non è mai stato così semplice. Con Sorgenia Business, potete accedere a soluzioni energetiche dedicate, pensate per semplificare la gestione di luce e gas. I piani proposti combinano convenienza economica, trasparenza nelle condizioni contrattuali e un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale, consentendovi di concentrare le vostre energie sul cuore della vostra attività.

100% digitale e sotto controllo

Grazie alla piattaforma 100% digitale di Sorgenia, potete attivare e gestire i vostri servizi interamente online. Monitorare i consumi e tenere sotto controllo le spese diventa immediato e intuitivo, riducendo tempi e costi amministrativi. Tutto ciò vi permette di avere una gestione energetica più efficiente e senza complicazioni, sempre a portata di clic.

Sorgenia Business promuove un futuro sostenibile: l’energia elettrica di Next e-Business Luce proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. Inoltre, con le offerte luce e gas per il business non ci sono costi di attivazione né cauzioni in caso di cambio fornitore, e gli sconti aumentano progressivamente nel tempo, garantendo risparmi concreti e immediati.

Ogni impresa è diversa, e Sorgenia lo sa bene. Le offerte sono studiate su misura per la vostra realtà, con la possibilità di scegliere quando ricevere le bollette e avere un unico fornitore per tutte le esigenze energetiche. In questo modo, potete gestire l’energia con semplicità e sicurezza, ottimizzando costi e consumi.

