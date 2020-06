Teaser: Nuovi modelli di consumo. Come comunicare

Mercoledì 26 Giugno scopriamo in diretta, insieme a Gianluca Di Pietro, come fare comunicazione per le aziende alla luce dei cambiamenti che stiamo vivendo e dei nuovi modelli di consumi. Gianluca Di Pietro è il General Manager di Hisense Italia, la divisione italiana di Hisense Group.

Fondata in Cina nel 1969, Hisense Group è oggi una grande azienda multinazionale composta da 5 brand: Hisense, Kelon, Ronshen, Toshiba e Gorenje e si distingue per tecnologia e qualità, con 50 anni di successi in costante crescita. Opera nei seguenti settori: elettronica, elettrodomestici, telecomunicazioni, tecnologie dell’informazione e mercato immobiliare, con numerose filiali in tutti i mercati.

Quattordici sono gli stabilimenti produttivi e dodici i centri R&D in tutto il mondo, di cui l’ultimo vanta la dimensione di 202.300 m.q., ed è ad oggi il più grande al mondo. Con una capacità produttiva di 16.7 milioni di frigoriferi, 25 milioni di TV, 20.6 milioni di condizionatori, 6.5 milioni di cellulari e 2.2 milioni di elettrodomestici per la cucina, Hisense chiude il 2018 con un fatturato globale di 19.13 miliardi di dollari.

Il potenziamento commerciale del Gruppo in Italia – tramite Hisense Italia S.r.l. (www.hisense.it) – si basa su quattro punti cardine: l’offerta di un’ampia gamma di prodotti innovativi e affidabili; l’ampliamento delle reti vendita rivolte sia al canale professionale termoidraulico (climatizzazione) che al canale consumer (bianco e bruno); l’ottimizzazione della logistica con consegna rapida su tutto il territorio nazionale e infine il rafforzamento della rete dei Centri Assistenza tecnica per un servizio ancora più capillare e puntuale.

Grazie alla sua esperienza, Gianluca ci aiuta a comprendere come è evoluto il consumatore dopo questo periodo che abbiamo passato, quali saranno i suoi criteri di scelta dopo che si è più abituato – per esempio – agli acquisti online e di conseguenza cosa si devono “verosimilmente” aspettare le aziende che operano nel settore dell’elettronica di consumo per comprendere come potenziare e indirizzare la comunicazione aziendale.