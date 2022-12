Diego Han e Angelo D’Alessandro, rispettivamente Country Manager e Sales Director SMB & Enterprise di TP-Link Italia, hanno presentato i risultati conseguiti dall’azienda dal 2019 ad oggi in occasione del loro primo incontro con la stampa dopo la pandemia. TP-Link si conferma per il dodicesimo anno di fila come primo fornitore a livello mondiale di dispositivi Wireless Lan (Report IDC).

In Italia, dove è presente dal 1996, TP-Link ha una quota di mercato nel settore del networking del 61% e dal 2019 ad oggi ha avuto una crescita del 80% ogni anno. Particolarmente significativa è stata la crescita nel settore del Business Network, in cui la soluzione business TP-Link Omada ha avuto una crescita pari al +332% dall’inizio dell’anno, dato aggiornato a ottobre 2022 e per questo destinato a un’ulteriore crescita entro la fine dell’anno.

Cresce anche la domotica

Questi risultati stanno determinando un progressivo aumento della quota del settore business dell’azienda, pur senza dimenticare gli ottimi risultati della categoria Smart Home: gli accessori per la domotica sono cresciuti del +57,4% nel 2022, anche questo è un dato aggiornato a ottobre 2022 e per questo destinato a crescere ulteriormente.

Diego Han, Country Manager di TP-Link Italia

Tra le ragioni della forte crescita in ambito business di TP-Link Italia c’è sicuramente il maggior ricorso allo smart working e l’inserimento dei fondi europei per il miglioramento della connettività, a supporto della trasformazione digitale. L’obiettivo di TP-Link Italia per i prossimi 5 anni è quello di raddoppiare il fatturato con nuovi prodotti per il mercato SMB & Enterprise, ISP, CCTV, Security e GPON (Fibra).

Anche il settore Smart Home verrà arricchito con una gamma più ampia di prodotti, caratterizzati da un’interfaccia user friendly e dalla compatibilità con i principali standard per la gestione della casa intelligente, tra cui il nuovo Matter. Tutto questo ha portato a una crescita della struttura aziendale di TP-Link con nuove unità di sviluppo del business e un incremento della forza lavoro, che oggi conta più di 30 dipendenti.