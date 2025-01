Trump dona 500 miliardi di dollari all'AI made in USA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un ambizioso progetto di infrastrutture per l'intelligenza artificiale dal valore di 500 miliardi di dollari. L'iniziativa è denominata Stargate e non è altro che una joint venture tra OpenAI, Oracle e SoftBank che mira a costruire una rete di data center in tutti gli Stati Uniti.

Stargate si propone di realizzare l'infrastruttura essenziale per alimentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel paese. Secondo Trump, l'iniziativa creerà oltre 100.000 posti di lavoro americani "quasi immediatamente". Questo annuncio segna uno dei primi grandi progetti imprenditoriali di Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca e arriva in un momento in cui gli Stati Uniti cercano nuovi modi per mantenere un vantaggio sulla Cina nel campo dell'IA.

"La Cina è un concorrente e ci sono altri concorrenti. Vogliamo che questo avvenga nel nostro paese", ha dichiarato Trump durante l'annuncio alla Casa Bianca, affiancato da Larry Ellison di Oracle, Masayoshi Son di SoftBank e Sam Altman di OpenAI.

Il presidente ha indicato che utilizzerà dichiarazioni di emergenza per accelerare lo sviluppo del progetto, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture energetiche. "Dovranno produrre molta elettricità e noi renderemo possibile per loro realizzare questa produzione molto facilmente nei loro impianti", ha aggiunto.

L'iniziativa arriva solo un giorno dopo che Trump ha revocato l'ordine esecutivo del suo predecessore Joe Biden sugli standard di sicurezza dell'IA e il watermarking dei contenuti.

Sebbene l'investimento sia sostanziale, si allinea con le più ampie proiezioni di mercato. La società finanziaria Blackstone aveva già stimato investimenti per 1 trilione di dollari in data center negli Stati Uniti nell'arco di cinque anni.

Trump ha presentato l'annuncio come un voto di fiducia nella sua amministrazione, sottolineando che il tempismo coincide con il suo ritorno alla presidenza. "Questa impresa monumentale è una risonante dichiarazione di fiducia nel potenziale dell'America sotto un nuovo presidente", ha concluso.

Ora è chiaro che il progetto Stargate rappresenta un'ambiziosa mossa strategica per rafforzare la posizione degli Stati Uniti come leader nell'innovazione dell'IA. Dopotutto, con un investimento di 500 miliardi di dollari e il coinvolgimento di aziende come OpenAI, Oracle e SoftBank, l'iniziativa non solo garantirebbe migliaia di posti di lavoro, ma anche di costruire una solida infrastruttura tecnologica per competere con la Cina (e non solo).