Addio a Henry Orenstein, il creatore dei Transformers

Henry Orenstein, l’innovatore accreditato di aver inventato il franchise di giocattoli Transformers, è morto all’età di 98 anni nella sua casa nel New Jersey.

La vita e il successo di Henry Orenstein

Henry Orenstein e i suoi due fratelli, Fred e Sam sono sopravvissuti all’Olocausto che ha portato alla morte dei loro genitori e del loro fratello, Felix, e della sorella, Hanka, mentre erano prigionieri in un campo di concentramento. Orenstein si trasferì in America nel 1947, come rifugiato e visse con suo zio a New York. È qui che iniziò a lavorare per la Hasbro, contribuendo alla creazione delle auto da corsa Johnny Lightning e della bambola del 1950 Betty the Beautiful Bride, che ha venduto più di un milione di unità.

Da grande appassionato di poker inventò anche la “poker cam”, ovvero la piccola telecamera che mostra le carte coperte in mano a un giocatore di poker.

Il 1983 fu l’anno in cui Henry Orenstein iniziò a lavorare alla Hasbro dando vita a un’idea che avrebbe cambiato per sempre l’industria dei giocattoli: i Transformers, che all’epoca vennero chiamati Diaclones e vennero alla luce grazie a un accordo con l’azienda Takara.

Su di lui, Alan Hassenfeld della Hasbro disse:

“Henry ebbe la sensazione che i Transformers avrebbero trasformato l’industria dei giocattoli. Pensava che il fatto di prendere una macchina e trasformarla in un altro giocattolo potesse essere un qualcosa di magico.”

Durante la sua vita, Henry Orenstein ha detenuto più di 100 brevetti, anche per la linea di giocattoli Transformers. Dopo decenni passati a creare giocattoli che avrebbero ispirato spettacoli televisivi, film e videogiochi, è stato produttore del torneo Poker Superstars Invitational ed è stato inserito nella Poker Hall of Fame. Nel 2017, lui e sua moglie, Susie Orenstein, hanno fondato l’Orenstein Project in Israele, che, secondo il suo sito web, lavora per fornire “pasti e attività extracurricolari per bambini e ragazzi, anziani, sopravvissuti all’Olocausto e gruppi di popolazione unici”.

Appassionati dei Transformer? Date un’occhiata a questo pagina Amazon per scoprire tutti i giocattoli Hasbro!