Anche quest’anno è arrivato il periodo Natalizio e molti di voi sono in cerca dell’idea giusta su cosa regalare ai propri amici nerd appassionati dei Transformers. Per fortuna ci siamo noi di Cultura Pop pronti a darvi le migliori dritte e suggerimenti per lasciare i vostri amiconi senza parole con il regalo perfetto.



Transformers, i migliori gadget da regalare a Natale

Funko Pop

Per gli amanti dei Funko Pop e dei mitici Transformers, questi sono delle piccole figure realizzate in vinile da non lasciarsi assolutamente scappare. Queste piccole figure sono riproduzioni in miniatura dei protagonisti di film, delle serie tv, manga e anime di maggior successo, che appunto, una volta raggiunta una certa popolarità vengono giudicati meritevoli di un’apposita collezione da parte della ormai celeberrima azienda produttrice.

» Clicca qui per Funko Optimus Prime

» Clicca qui per Funko Soundwave

» Clicca qui per Funko Shockwave

» Clicca qui per Funko Autobot Drift

» Clicca qui per Funko Starscream

» Clicca qui per Funko Jazz

» Clicca qui per Grimlock



Abbigliamento

I regali più classici da fare a Natale che non passano mai di moda. Tra tutti questi quelli che vi consigliamo di prendere ci sono: le classiche t-shirt, felpe e magliette che non passano mai di moda e i cappellini.

» Clicca qui per Capellino logo Decepticon

» Clicca qui per Capellino logo Autobot

» Clicca qui per T-Shirt logo Decepticon

» Clicca qui per T-Shirt logo Autobot

» Clicca qui per Maglia manica lunga logo Autobot



Gadget

Tra i Gadget dei Transformers, abbiamo racchiuso più categorie di prodotti. Dalle semplici tazze e portachiavi con i loghi degli Autobot e Decepticon, fino agli adesivi, cuscini, sveglie e perfino il casco di Bumblebee realizzato ha Hasbro.

» Clicca qui per Collana con ciondolo logo Decepticon

» Clicca qui per Zaino giallo Bumblebee

» Clicca qui per Portachiavi Bumblebee

» Clicca qui per Cuscino nero Autobot

» Clicca qui per Tazza Autobot logo

» Clicca qui per Sveglia lenticolare da letto

» Clicca qui per Set Sottobicchieri Transformers Glitch

» Clicca qui per Helmet Bumblebee Hasbro

» Clicca qui per Adesivo 3D Autobot

» Clicca qui per Adesivo 3D Decepticon

» Clicca qui per Portachiavi logo Decepticon

» Clicca qui per Portafoglio Autobot

» Clicca qui per Portachiavi logo Autobot