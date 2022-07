Una vera e propria girandola di avvenimenti ha scosso la WWE negli ultimi giorni: prima la notizia del ritorno di Triple H in pianta stabile, poi lo sconvolgente ritiro di Vince McMahon (annunciato con un tweet venerdì sera prima di SmackDown). I cambiamenti non sono finiti qui perchè proprio Triple H sarà a capo del team creativo da ora in avanti.

Triple H sarà a capo del team creativo in WWE

A comunicarlo è stata la WWE poche ora fa con una nota stampa in cui veniva spiegato che, oltre al ruolo di EVP of Talent Relations, Paul Levesque (questo il vero nome di Triple H) avrebbe assunto anche la guida del reparto creativo. Una notizia che ha reso felici i fan sui social, considerando la sua gestione di NXT prima che diventasse NXT 2.0.

Al momento la WWE è invece gestita da Stephanie McMahon, figlia di Vince McMahon, e da Nick Khan: entrambi sono stati nominati co-CEO a seguito del suo ritiro dalle scene. Staremo a vedere se i grandi cambiamenti in atto inizieranno già da questa sera quando la puntata di Monday Night Raw sarà trasmesso in diretta dal Madison Square Garden.

Dave Meltzer, noto giornalista nel mondo del Wrestling, ha scritto su Twitter di come la WWE avesse avvisato staff e talenti con un memo interno, ancora prima che la notizia di Triple H diventasse di dominio pubblico. Hunter si era fermato per dei problemi al cuore, confermando il suo ritiro dal Wrestling lottato a WrestleMania 38.

Email just sent to WWE employees. Paul Levesque is the top man responsible for creative. — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) July 25, 2022

Il suo ultimo incontro in assoluto risale a un live event della WWE a Tokyo il 29 giugno di quell’anno, dove fece coppia con Shinsuke Nakamura. Oltre a essere un 14 volte campione del mondo, Triple H è stato uno dei volti principali della Monday Night War, scrivendo la storia assieme a Shawn Michaels e alla D-Generation X.