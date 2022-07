Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che in molti aspettavano da tempo: Vince McMahon, CEO e Chairman della WWE, annuncia ufficialmente il ritiro dalle scene. La news shock è stata diramata su Twitter, poi corredata da una nota stampa in cui Vince ha voluto ringraziare i fan per averlo supportato.

Vince McMahon annuncia ufficialmente il ritiro

Nell’ultimo mese Vince è finito nell’occhio del ciclone mediatico per via di presunti scandali ancora sotto osservazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Sua figlia Stephanie era stata nominata CEO ad interim, mentre Triple H è tornato a ricoprire la carica di EVP of Talent Relations.

“A 77 anni è giunto per me il tempo di ritirarmi. Grazie, WWE Universe. Allora, adesso, per sempre, insieme” ha commentato sui social. In una nota stampa Vince McMahon ha poi dichiarato di essere ancora l’azionista di maggioranza della Compagnia, ma il tutto sarà adesso lasciato nelle mani di Stephanie, che diventerà la nuova Chairwoman e del Co-CEO Nick Khan.

I suoi ringraziamenti sono andati alle superstar, presenti e passate, che hanno intrattenuto milioni di fan e sono state l’asse portante della Compagnia, ai dipendenti, allo staff e a tutte le persone che ogni settimana decidono di guardare i programmi televisivi della WWE, accogliendo nelle loro case lo spettacolo dello Sport-Entertainment.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful — Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022

Nonostante le numerose critiche ricevute nel corso degli anni, alcune meritate altre no, non si può negare l’impatto che Vince McMahon ha avuto nella trasformazione della WWE in vero e proprio colosso dello sport-entertainment. A lui si deve la creazione di WrestleMania, evento POP che dagli anni ’80 in poi è diventato garanzia di spettacolo che accoglie fan da tutto il mondo.

Quella di oggi è a tutti gli effetti la fine di un’era. Staremo a vedere quali saranno i cambiamenti in WWE nel breve termine: si vocifera un ritorno al TV-14, rating televisivo che Monday Night Raw ha utilizzato fino all’estate del 2008, prima di passare al TV-PG e adattarsi a una fascia di pubblico più giovanile.