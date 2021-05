Con la puntata andata in onda ieri, eccezionalmente di venerdì sera, di Dynamite si completa la card di AEW Double or Nothing 2021, secondo PPV dell’anno per la federazione di Tony Khan. L’evento andrà in scena dal Daily’s Place di Jacksonville, Florida, divenuta la residenza stabile della compagnia durante la pandemia. La novità però è rappresentata dalla presenza del pubblico, già visto proprio con notevole impatto durante la puntata di Dynamite.

AEW Double or Nothing 2021: la card del PPV

Buy-in

NWA Women’s Championship: Serena Deeb (c) vs Riho

CASINO BATTLE ROYAL (in palio una futura title shot all’AEW World Heavyweight Championship)

Partecipanti: Griff Garrison, Brian Pillman Jr., Pres10 Vance, Stu Grayson, Nick Comoroto, QT Marshall, Lee Johnson, Dustin Rhodes, Anthony Bowens, Max Caster, Penta El Zero M, Isiah Kassidy, Marq Quen, Matt Sydal, Christian Cage, Matt Hardy, Powerhouse Hobbs, Evil Uno, Colt Cabana, Jungle Boy e un lottatore misterioso.

“Hangman” Adam Page vs. Brian Cage

Sting and Darby Allin vs. Scorpio Sky and Ethan Page

Cody Rhodes vs. Anthony Ogogo

TNT Championship Match: Miro (c) vs. Lance Archer

AEW Women’s World Championship Match: Hikaru Shida (c) vs. Britt Baker

AEW Tag Team Title Match: Eddie Kingston & Jon Moxley vs. The Young Bucks (c)

Stadium Stampede: Inner Circle (Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana & Ortiz) vs. The Pinnacle (MJF, Shawn Spears, Wardlow, Cash Wheeler & Dax Harwood)

AEW World Championship 3-Way Match: Orange Cassidy vs. PAC vs. Kenny Omega (c)

AEW Double or Nothing 2021: in esclusiva su Sky

Per i fan italiani della AEW sarà possibile vedere AEW Double or Nothing 2021 in esclusiva e con commento in italiano (della coppia composta da Salvatore Torrisi e Moreno Molla) a partire dalle 01.30 di lunedì sul canale 256 di Sky Sport. Il buy-in invece, sempre con commento in italiano, sarà disponibile dalle 01.00 di lunedì su Sky Sport Arena canale 204.

AEW: una nuova esperienza di wrestling

La AEW vanta una rosa di livello mondiale e molto variegata di lottatori uomini e donne ed è dunque in grado di offrire ai fan del genere una nuova esperienza di wrestling per la prima volta in 20 anni. Fondata dal presidente e CEO Tony Khan, AEW è capitanata da Cody Rhodes (figlio del leggendario Dusty), The Young Bucks (Matt & Nick Jackson – aggiungete il loro Funko POP! alla vostra collezione), Kenny Omega, Hangman Adam Page, Chris Jericho e Jon Moxley. Nella lista figurano anche altri lottatori incredibilmente qualificati tra cui Brian Cage, gli FTR, Hikaru Shida, Orange Cassidy, Matt Hardy, Nyla Rose, Brodie Lee, Jungle Boy, Dr. Britt Baker, Brandi Rhodes, MJF, Penta El Zero M, Rey Fenix e The Icon Sting (acquistate la sua nuova t-shirt su Amazon).

Puntando su incontri al cardiopalma e di grande impatto, la AEW offre ai fan atletismo e statistiche sportive. I lottatori hanno anche la libertà di esprimere la propria personalità e mettere in risalto le loro capacità atletiche. Introducendo per la prima volta in assoluto le statistiche nel wrestling, la AEW aumenta la posta in gioco per i suoi incontri e aumenta il coinvolgimento dei fan tenendo traccia delle vittorie e delle sconfitte di ogni lottatore nel loro percorso durante l’anno solare.