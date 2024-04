Presto in cielo sarà visibile la prima vela solare, un sogno che diventa realtà

La NASA sta per mandare in orbita un prototipo di vela solare, la prossima settimana. Con una superficie di 80 metri quadrati, il dispositivo potrebbe essere visibile dalla Terra.

Il sistema Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) ha come obiettivo principale dimostrare l'uso di un nuovo materiale composito flessibile, essenziale per missioni su piccole navicelle spaziali.

Il concetto di vela solare in sé non è affatto nuovo - fu nientemeno che il famoso Carl Sagan a renderla popolare negli anni ‘70. Si tratta di una vela in senso letterale, nel senso che sfrutta il vento solare per far muovere un veicolo spaziale. In teoria, se capiamo come fare, potrebbe anche trattarsi di un veicolo molto grande.

Il prototipo della NASA sarà parte di una missione secondaria lanciata con il razzo "Beginning Of The Swarm" di Rocket Lab, e promette avanzamenti significativi nella tecnologia spaziale. Il dispositivo sarà posizionato in un'orbita sincronizzata col Sole a circa 1.000 chilometri dalla Terra.

Il design e il materiale, in teoria, permettono una notevole espansione, con la realizzazione di vele solari fino a 2.000 metri quadrati. Questa soluzione ha tra i suoi vantaggi la riduzione dei costi per le missioni spaziali, ma anche la possibilità di spingersi a grandi distanze in modo (relativamente) più semplice.

Le potenzialità di questa tecnologia potrebbero superare le aspettative attuali, aprendo nuove frontiere nell'esplorazione spaziale e nell'osservazione della Terra e dell'universo circostante.

Immagine di copertina: pitinan