Aftermath: Plaid Hat Games presenta il suo nuovo Adventure Book

Aftermath sarà un nuovo gioco Adventure Book in cui i giocatori una squadra di coraggiosi roditori alla ricerca di cibo per la colonia

Plaid Hat Games ha annunciato Aftermath, un nuovo gioco in scatola di tipo Adventure Book.

Ideato da Jerry Hawthorne, già autore di altri giochi Adventure Book come Mice and Mystics e Stuffed Fables, in questa nuova avventura i giocatori vestiranno i panni di una squadra di piccoli roditori conosciuti come i “providers”.

I roditori saranno messi alla prova con le insidie di un mondo pieno di pericoli, in cui gli umani sono misteriosamente svaniti e la natura sta prendendo il sopravvento su ciò che rimane della loro civiltà. Lo scenario delle avventure infetti sarà una suburbia in cui avventurarsi alla ricerca di cibo, risorse e informazioni.

I giocatori potranno scegliere chi interpretare tra diversi personaggi (un porcellino d’India, un criceto, un topolino e una arvicola), ognuno con caratteristiche, stile di gioco e obiettivi personali unici.

Il gioco offrirà la possibilità di giocare una delle 27 missioni proposte. Ognuna fornirà un obiettivo che i giocatori dovranno portare a termine come gruppo, come ad esempio depredare le rovine della defunta civiltà umana alla ricerca di cibo e scorte per la colonia.

Purtroppo – per loro – però i giocatori non saranno soli, infatti il mondo si rivelerà pieno di pericoli, che potranno arrivare sia da famelici predatori sia dagli abitanti di altre colonie. I giocatori potranno portare avanti la partita grazie alle carte a loro disposizione e sarà possibile scegliere sempre un modo diverso di risolvere i vari conflitti: attraverso la fuga, il combattimento oppure utilizzando la diplomazia.

Completando le varie missioni la colonia potrà prosperare, grazie alle ricompense che si potranno sbloccare di volta in volta in un’ottica di campagna di gioco nella quale i giocatori potranno potenziare la propria base con delle strutture che le permetteranno – ad esempio – di aumentarne la sicurezza.

Aftermath sarà messo in commercio, nella sua edizione inglese, a partire da questo autunno e avrà un costo di 84,95$. Al momento non sono disponibili informazioni su una sua eventuale edizione italiana.